Bill und Tom Kaulitz in "Kaulitz & Kaulitz". (lau/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 13:49 Uhr

Am 25. Juni erscheint die mit Spannung erwartete Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Das Netflix-Programm bietet intime Einblicke in das Privatleben der Tokio-Hotel-Zwillinge.

Fans der Band Tokio Hotel warten sehnlichst auf die Netflix-Dokumentarserie "Kaulitz & Kaulitz". Ab dem 25. Juni bietet das Programm in acht Folgen intime Einblicke in das Leben der zwei möglicherweise berühmtesten Zwillinge Deutschlands – Bill und Tom Kaulitz (34).

Bill Kaulitz: "Tom führt das typische Spießerleben"

Die Reality-Show entführt Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem nach Los Angeles, wo sich die Kaulitz-Brüder ein neues Leben aufgebaut haben, nachdem sie regelrecht aus Deutschland flüchten mussten. "In Deutschland war Tokio Hotel lange Zeit so polarisierend, dass es einfach nicht ging. Und kurz, bevor wir nach Amerika gezogen sind, da war es gar nicht gut", erinnert sich Bill Kaulitz an die damalige Zeit zurück. Auch sein Zwilling Tom pflichtet ihm bei, und findet: "Wir waren überfordert mit der Öffentlichkeit."

Der Umzug nach Los Angeles habe die beiden jedoch gerettet, wie Bill bemerkt. In der Stadt der Reichen und Schönen führen die Brüder ein Glamour-Leben, können auf US-amerikanische Freunde zählen, die sie größtenteils seit ihrem Umzug in die USA kennen, und feiern rauschende Feste, wie etwa eine ausschweifende Motto-Party mit dem Thema Aliens in der Wüste nahe L.A. zum 34. Geburtstag von Bill und Tom.

Bills Wunsch nach der großen Liebe

Immer wieder wird im Verlauf von "Kaulitz & Kaulitz" klar, wie unterschiedlich sich doch die Leben der beiden Kaulitz-Zwillinge zuletzt entwickelt haben. "Tom führt das typische Spießerleben, nur ein bisschen größer", bemerkt Bill Kaulitz über den Ehe- und Familienalltag seines Bruders mit Topmodel Heidi Klum (51) und deren Kindern.

Bill dagegen, der von sich selbst sagt, romantisch zu sein, hat die große Liebe noch nicht gefunden. "Meine großen Beziehungen im Leben waren immer mit heterosexuellen Männern, und deswegen bin ich auch noch Single", erzählt er lachend in dem Netflix-Programm. In Los Angeles kann er daher tun, was er möchte. So ist in "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen, wie Bill die Dating-App Raya durchscrollt, doch er verrät, dass er über das exklusive Flirt-Portal noch nie jemanden kennengelernt habe.

"Dass ich ein Problem damit hab, dass ich auf Arschlöcher stehe, das weiß ich selber. Aber Arschlöcher haben natürlich was. Die haben natürlich so eine gewisse Anziehung", erklärt Bill Kaulitz zum von ihm favorisierten Männertyp. Sein Bruder hält das für eine "komische Macke. Wenn man Bill schlecht behandelt, hast du gute Karten, dass er dich mag."

Auftritt Heidi Klum

Das Leben beider Kaulitz-Zwillinge hat Topmodel Heidi Klum durcheinandergewürfelt, das wird in "Kaulitz & Kaulitz" deutlich. So wohnt Tom Kaulitz etwa durch seine Ehefrau zum ersten Mal in seinem Leben nicht mehr mit Bruder Bill unter einem Dach. "Bill und Heidi sind auch total eng, und es würde auch anders gar nicht funktionieren", bemerkt Tom Kaulitz über das besondere Verhältnis seines Zwillings und seiner Ehefrau.

Auch Bill pflichtet dem bei: "Heidi war die Erste, die von vornherein verstanden hat, was Tom und ich für 'ne Beziehung haben, und dass sie einen Zwilling heiratet." Heidi Klum kann dem nur positive Seiten abgewinnen. "Zwei zum Preis von einem, gefällt mir", sagt die 51-Jährige in dem Netflix-Programm.

Bill und Tom Kaulitz beim Hautarzt

Doch auch ganz andere Seiten fernab des Glamour-Lebens werden in "Kaulitz & Kaulitz" gezeigt. So enthüllt Bill Kaulitz etwa, dass er im Jahr zuvor "eine Krebsvorstufe hatte, die sehr gefährlich war, und die schnellstmöglich entfernt werden musste, auf meinem Rücken", während die Kamera auf eine deutlich sichtbare Narbe heranzoomt. Das habe ihn "emotional super mitgenommen". Bei einem erneuten Hautarztbesuch, den die Kameras von "Kaulitz & Kaulitz" begleiten, wird dieses Mal jedoch glücklicherweise nichts gefunden.