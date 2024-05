"Darf in der Jury sitzen" Tony Bauer wird in neuer Staffel Juror beim „Supertalent“

Tony Bauer sitzt in der "Supertalent"-Jury. (wue/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 22:49 Uhr

Die Jury für die nächste "Das Supertalent"-Staffel steht. Tony Bauer wird tatsächlich mit dabei sein, wie er selbst beim großen "Let's Dance"-Finale im TV erzählt hat.

Tony Bauer (28) war ohne Zweifel einer der beliebtesten Promis der aktuellen "Let's Dance"-Staffel bevor er krankheitsbedingt leider ausscheiden musste. Während des großen Finales der Staffel am 24. Mai hat er bei RTL aber bestätigt, dass es ein Wiedersehen mit ihm in einer anderen Show des Senders geben wird.

Video News

"Ich darf in der Jury vom 'Supertalent' sitzen", erzählte Bauer während der Live-Show. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Komiker wohl in der neuen Staffel dabei sein wird. Am Freitagabend bestätigte nun neben dem Comedian auch der Sender die Personalie. Bauer sei "der neue Mann in der 'Supertalent'-Jury", titelt "RTL.de".

Beim "Supertalent" geht nichts ohne "Let's Dance"-Stars

Der Sender erklärt, Bauer das Angebot nach dessen "Let's Dance"-Aus unterbreitet zu haben – und der Komiker sei sofort mit an Bord gewesen. Neben dem 28-Jährigen werden auch Show-Urgestein Dieter Bohlen (70) und Bruce Darnell (66) Platz nehmen. Zudem bekommt Bauer mit Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova (37) auch "Let's Dance"-Unterstützung in der Jury. Der Comedian ersetzt Anna Ermakova (24), die die 16. Staffel der RTL-Tanzshow gewonnen hatte.

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (30) wird zudem mit Jens "Knossi" Knossalla (37), der 2023 ebenfalls an der Tanzsendung teilgenommen hat, durch das Format führen. Bis das Ganze zu sehen sein wird, vergeht aber noch etwas Zeit. Gerade haben demnach erst die "Supertalent"-Castings begonnen.