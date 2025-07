Musik Tony Iommi ist überzeugt: Ozzy Osbourne hat für das letzte Black-Sabbath-Konzert durchgehalten

Tony Iommi - Swedish Rock festival 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 18:00 Uhr

Tony Iommi glaubt, dass Ozzy Osbourne „durchgehalten“ hat, um ein letztes Konzert mit Black Sabbath zu spielen.

Die Heavy-Metal-Legende verstarb am Dienstag (22. Juli) im Alter von 76 Jahren – nur zwei Wochen nach seiner Rückkehr auf die Bühne beim ‚Back To The Beginning‘-Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham. Und Tony ist überzeugt, dass sein Bandkollege wusste, dass es sein letzter Auftritt sein würde.

Der Gitarrist sagte gegenüber ‚ITV News‘: „Ich glaube wirklich, dass er einfach durchgehalten hat, um diese Show zu machen. Ich habe das Gefühl – und ich und Geezer haben letzte Nacht darüber gesprochen – dass er durchgehalten hat, um das zu machen, und danach hat er es getan und sich von den Fans verabschiedet. Und das war dann das Ende.“ Der Musiker ist überzeugt, dass sein langjähriger Freund und Kollege bereits ahnte, dass dieses Abschieds-Konzert ein Abschied für immer sein würde. „Ob er dachte, dass er sterben würde oder nicht, weiß ich nicht. Aber er wollte es wirklich tun, und er war fest entschlossen. Und alle Achtung, er hat es geschafft.“

Trotz Ozzys angeschlagener Gesundheit gibt Tony zu, dass der Tod seines Bandkollegen dennoch ein „Schock für uns“ war. Der 77-jährige Musiker fügte hinzu: „Als ich es hörte, konnte ich es nicht begreifen. Ich dachte: ‚Das kann nicht sein.‘ Ich hatte nur einen Tag zuvor noch eine SMS von ihm bekommen. Es schien einfach unwirklich, surreal.“

Tony erinnerte sich auch an ein Gespräch, das er und Ozzy – der viele Jahre an Parkinson litt – nach dem Auftritt im Backstagebereich des Konzerts im Villa Park führten. Der Musiker sagte: „Er kam vorbei, bevor er ging, in einem Rollstuhl, der ihn hineingebracht hatte, um sich zu verabschieden und ein bisschen zu plaudern, und er wirkte in Ordnung. Er hat es genossen. Und er sagte: ‚Oh, es lief ganz gut, oder?‘ Ich sagte: ‚Ja, das tat es.'“

Iommi verriet auch, dass er und die Black-Sabbath-Mitglieder Terence ‚Geezer‘ Butler und Bill Ward nicht wollten, dass Ozzy jeden Tag bei den Proben dabei ist, weil das „zu viel“ für ihn gewesen wäre. Er sagte: „Er hätte das einfach nicht durchgehalten. Also brachten sie ihn rein, er setzte sich hin und sang ein paar Songs, dann quatschten wir ein bisschen über alte Zeiten, lachten, und dann ging er wieder.“