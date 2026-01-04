Musik Tony Iommi kündigt neues Soloalbum für 2026 an

Tony Iommi - September 2022 - Avalon - The Boisdale Music Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2026, 13:16 Uhr

Tony Iommi kündigt neues Soloalbum für 2026 an.

Tony Iommi wird in diesem Jahr ein neues Soloalbum veröffentlichen.

Der Black-Sabbath-Gitarrist bestätigte, dass er „definitiv“ innerhalb der nächsten zwölf Monate sein erstes eigenständiges Album seit ‚Fused‘ aus dem Jahr 2005 herausbringen wird. Die Ankündigung machte er in einer Neujahrsbotschaft an seine Fans. In einem Video auf seinem YouTube-Kanal sagte Tony: „Ich werde definitiv, definitiv mein Soloalbum veröffentlichen. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. Es macht mir großen Spaß, daran zu arbeiten, und ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen wird.“ Der 77-jährige Rockmusiker blickte außerdem auf das Jahr 2025 zurück, in dem Black Sabbath ihre epische Abschiedsshow ‚Back To The Beginning‘ im Juli im Villa Park in Birmingham spielten – nur wenige Wochen bevor Frontmann Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren verstarb. Iommi erinnerte sich: „Wir wurden mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Birmingham ausgezeichnet, was absolut unglaublich war. Ich hätte nie gedacht, dass wir das jemals bekommen würden – das ist eine große Ehre. Überall hingen Gemälde von Sabbath an den Wänden, und das war wirklich großartig. Ganz Birmingham wurde irgendwie zu einer Sabbath-Stadt.“

Zuvor hatte Tony erklärt, dass er glaube, Ozzy habe „durchgehalten“, um noch ein letztes Mal mit Black Sabbath auf der Bühne zu stehen. Gegenüber ITV News sagte der Gitarrist nach dem Tod der Musiklegende: „Ich glaube wirklich, dass er nur durchgehalten hat, um diese Show zu spielen. Ich habe wirklich das Gefühl – und Geezer und ich haben gestern Abend darüber gesprochen –, dass er es unbedingt noch machen wollte. Danach hat er es geschafft, sich von den Fans verabschiedet, und das war es dann im Grunde.“