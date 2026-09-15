Musik Tony Iommi verrät, warum er letztes Black-Sabbath-Album mit der Originalbesetzung ablehnte

Tony Iommi - September 2022 - Avalon - The Boisdale Music Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 11:00 Uhr

Tony Iommi war nicht von der Idee begeistert, ein letztes Black-Sabbath-Album mit der Originalbesetzung aufzunehmen, auch weil der potenzielle Produzent "ein bisschen zu begeistert" war.

Tony Iommi lehnte die Möglichkeit ab, ein letztes Black-Sabbath-Album mit der Originalbesetzung aufzunehmen.

Der 78-jährige Gitarrist hat verraten, dass Musikproduzent Andrew Watt daran interessiert war, noch vor Ozzy Osbournes Tod im Juli 2025 ein Album mit ihm, Ozzy, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward aufzunehmen. Watt hatte bereits Ozzys letzte Soloalben ‚Ordinary Man‘ und ‚Patient Number 9‘ produziert. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Classic Rock‘ erzählte Tony: „Ich hatte Andrew Watt kennengelernt, als er Ozzy produzierte. Er war sehr enthusiastisch und ein bisschen zu begeistert.“

Tony war jedoch nicht angetan von der Idee, nach ’13‘ noch ein weiteres Album aufzunehmen. Das 19. und letzte Studioalbum der Band war 2013 erschienen. „Er [Watt] wusste außerdem nicht, wie es ist, mit der ursprünglichen Besetzung von Sabbath zu arbeiten, mit Bill zu arbeiten. Außerdem hatten wir ’13‘ gemacht, und mir gefiel die Vorstellung nicht: ‚Jetzt kommt noch ein weiteres Album'“, schilderte er. Obwohl die Black-Sabbath-Originalbesetzung nicht für ein weiteres Album zusammenkam, trafen sich die Musiker für ein Abschiedskonzert wieder. Das Quartett trat im Juli 2025 bei ‚Back to the Beginning‘ gemeinsam auf.

Die einmalige Benefizveranstaltung fand im Villa Park im Birminghamer Stadtteil Aston statt und war ihr letzter gemeinsamer Auftritt mit Ozzy. Der „Prince of Darkness“ starb nur 17 Tage nach dem Konzert. Tony enthüllte kürzlich, dass ihm der Sänger nur wenige Stunden vor seinem Tod gesagt hatte, er fühle sich „müde und wirklich erschöpft“. Tony habe ihm entgegnet, dass dies angesichts des Stresses und Drucks der vergangenen Zeit verständlich sei. „Und am nächsten Tag ist er weg“, schilderte der Gitarrist im Podcast ‚Loudwire Nights‘. Über seinen langjährigen Freund ergänzte er: „Es fühlt sich immer noch so an, als wäre er da.“