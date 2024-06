Prinz William sagte bereits zu Top-Royals auf den Rängen: Auch König Frederik kommt zum EM-Spiel

Prinz William und König Frederik (r.) werden ihre Fußball-Mannschaften beim EM-Spiel im Stadion anfeuern. (ili/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 11:48 Uhr

Das EM-Spiel Dänemark gegen England am Donnerstag in Frankfurt am Main wird wahrhaft königlich, denn nach Prinz William hat nun auch König Frederik sein Kommen zugesagt.

Royale Fußball-Fans im Anflug: Neben Prinz William (41) wird auch König Frederik X. (56) das EM-Spiel am Donnerstag (20. Juni) in Frankfurt besuchen. Das gab der dänische Palast am Mittwoch bekannt. "Seine Majestät der König besucht das Fußballspiel der Männer bei der Europameisterschaft zwischen Dänemark und England. Frankfurt Arena, Frankfurt, Deutschland, um 18.00 Uhr", heißt es in der Mitteilung.

Bereits vor einer Woche hatte der britische Thronfolger William seinen Live-Support vor Ort für das Spiel angekündigt, wie der Kensington Palast damals mitteilte. Ob William damit auch in Deutschland in seinen Geburtstag hineinfeiern wird, ist indes unklar. Der älteste Sohn von König Charles (75) wird am 21. Juni 42 Jahre alt.

Video News

William und Frederik sind Fußball-Fans

Prinz William hatte die englische Mannschaft schon in der Woche vor ihrem Abflug nach Deutschland besucht und den Spielern dabei auch Ratschläge seiner Kinder überbracht. Prinz Louis (6), das jüngste seiner drei Kinder, habe etwa dazu geraten, einfach eine doppelte Portion zu essen. "Ich habe mir dann vorgestellt, wie ihr mit riesigen, stechenden Bäuchen auf dem Spielfeld herumlauft, also denke ich, dass der Rat meines Jüngsten vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist", scherzte William.

Frederik, der seit Anfang des Jahres neuer König des skandinavischen Landes ist, hat seine Fußball-Leidenschaft ebenfalls bereits kundgetan. Vor dem Auftaktspiel der dänischen Nationalmannschaft wünschte auch er den Spielern Glück und Erfolg. Und auch er bezog dabei zwei seiner vier Kinder mit ein.

In einem Instagram-Post, der den Monarchen und seine Zwillinge Josephine und Vincent (13) in knallroten Nationaltrikots zeigt, wünscht er: "Es geht gleich los, und wir sind bereit für das Dänemark-Spiel. Meine Familie und ich wünschen Herrelandsholdet [Dänemarks Herren-Fußball-Nationalmannschaft, Red.] viel Glück bei der Europameisterschaft. Los Dänemark!"