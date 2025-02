Stars Tori Spelling: Sie „knutschte“ Colin Farrell als Mutprobe

Tori Spelling September 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 18:00 Uhr

Tori Spelling „knutschte“ Colin Farrell in der Öffentlichkeit als Mutprobe, die ihre Freunde sich ausgedacht hatten.

Die ‚Beverly Hills, 90210‘-Schauspielerin verriet, dass sie den Schauspieler zum ersten Mal bei einer Casting-Agentur traf und sie sich zehn Jahre später in einem Hotel in Los Angeles wiedersahen, als er bereits ein „Megastar“ war. Davon ließ sich Tori aber nicht aufhalten und ging einfach auf ihn zu und gab ihm einen Kuss, nachdem ihre Freunde sie dazu ermutigt hatten.

In einer Episode ihres Podcasts ‚misSPELLING‘ beschrieb die Schauspielerin den denkwürdigen Moment, als sie Colin zum ersten Mal traf: „Ich habe meinen ersten Double Take bei diesem Jungen gemacht. Er war so schön. Er schien ziemlich nervös zu sein. Ich merkte, dass er neu war. Er war kein riesiger Schauspieler.“ Tori traf ihn später wieder in der Lobby eines Hotels in Los Angeles und war erneut gebannt. Im VIP-Bereich trafen sie sich, in dem sich auch haufenweise andere Frauen aufhielten, die den Schauspieler anhimmelten. Tori hingegen einfach mit Freunden da, die allerdings nur Unsinn um Kopf zu haben schienen – denn sie ermutigten sie zu einer Mutprobe. „Meine Freunde und ich sind da und ich denke: ‚Ich frage mich, wer dieser Typ ist.‘ Und siehe da – es war, als würde sich das Meer von Frauen teilen – und Colin Farrell stand dort.“

Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler bereits weltberühmt, aber Tori Spelling erinnerte sich nur an ihr Treffen in den 90er-Jahren und ergriff einfach die Initiative. Sie beschrieb den Moment, als sie zu ihm ging und ihm einen Kuss gab: „Ich ging direkt auf ihn zu und wir sahen uns an. Er sagte: ‚Hi.‘ Und ich sagte: ‚Hi.‘ Und dann fingen wir mitten im W Hotel an, uns zu küssen. Und es ging eine ganze Weile – richtig mit verschlossenen Lippen, öffentlich küssen. Das war ein Jahrzehnt in der Mache. Abgehakt von meiner Liste.“