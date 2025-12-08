Stars Tori Spelling und Dean McDermott ‚machen alles zusammen‘

08.12.2025

Die Schauspielerin verrät, dass sie und ihr Ex-Mann sich weiter umeinander "kümmern".

Tori Spelling und Dean McDermott stehen sich nach ihrem Ehe-Aus noch immer nahe.

Die beiden Schauspieler haben zusammen die Kinder Liam (18), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) und Beau (8). Letzten Monat wurde ihre Scheidung offiziell abgeschlossen – mehr als zwei Jahre nach ihrer Trennung. Die ‚Beverly Hills, 90210‘-Darstellerin ist „sehr dankbar“, dass sie und der 59-Jährige weiterhin gut miteinander auskommen, obwohl sie überrascht darüber ist, wie reibungslos sie sich an die neue Familiendynamik angepasst haben.

„Ich habe gesehen, wie Familien Horrorgeschichten mit den Eltern durchmachen, und am Ende des Tages habt ihr Wesen geschaffen, weil ihr so viel Liebe miteinander hattet“, sagte sie gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Glücklicherweise sei das in ihrer Familie ganz anders. „Wir lieben und kümmern uns sehr umeinander, und ich war schockiert, weil ich immer Horrorgeschichten gelesen habe und alle vorhergesagt haben, dass die Scheidung ein großes Chaos wird – und es war super einfach und liebevoll“, betonte Tori. Ihr Verhältnis zu Dean könnte nach der Trennung nicht besser sein: „Wir machen Familientreffen, wir machen alles zusammen, und das ist wirklich gut für die Kinder.“

Die 52-Jährige hofft trotzdem, dass 2026 „ein bisschen einfacher und ein bisschen heller und leichter“ für sie wird. „Ich habe das Gefühl, dass ich viele Dinge heraufbeschworen habe, und ich sehe, wie sie sich manifestieren, und ich denke: ‚Wow'“, schilderte sie. Die Schauspielerin hat sich vorgenommen, im kommenden Jahr achtsamer zu sein. „Ich glaube, wir sind alle nicht wirklich präsent, weil wir so schnell durchs Leben gehen, und ich nehme mir einen Moment, um mich wirklich darauf zu konzentrieren, was ich für mich, meine Kinder, meine Karriere will – und ich sehe, dass es passiert, je mehr ich daran glaube“, verriet sie.