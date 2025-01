Stars Trace Cyrus: Er und seine Geschwister machen sich Sorgen um ihren Vater Billy Ray Cyrus

Trace Cyrus and Miley Cyrus at Tom Ford Show Hollywood Feb 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 11:00 Uhr

Trace Cyrus und seine Geschwister sollen sich „aufrichtige Sorgen“ um ihren Vater Billy Ray Cyrus machen.

Der 35-jährige Star veröffentlichte nach dem Auftritt seines Vaters bei Donald Trumps Liberty Inaugural Ball am Montag (20. Januar), bei dem der Musiker auf der Bühne herumlief und mit dem Publikum sprach, einen emotionalen offenen Brief.

In einem langen Post auf seinem Account auf Instagram schrieb Trace, dessen Schwestern Miley, Brandi und Noah sind: „Seit meinen frühesten Erinnerungen kann ich mich nur daran erinnern, dass ich von dir besessen gewesen bin und dachte, dass du die coolste Person überhaupt bist. Ich wollte genau so wie du sein. Der Tag, an dem du mich adoptiert hast, ist der glücklichste Tag meines Lebens gewesen. Leider erkenne ich den Mann, der ich so verzweifelt sein wollte, jetzt kaum wieder. Es scheint so, als hätte diese Welt dich niedergemacht und das ist für alle außer dir offensichtlich zu sehen. Du bist vielleicht sauer auf mich, da ich das gepostet habe, aber mir ist das jetzt wirklich egal.“ Cyrus fügte hinzu: „Ich und die Mädels haben uns jahrelang ernsthaft Sorgen um dich gemacht, aber du hast uns alle weggestoßen.“ Trace sagte, Noah habe „verzweifelt“ gewollt, dass Billy Ray „Teil ihres Lebens ist“, behauptete aber, er sei „nicht einmal für sie da gewesen“.