Film Tramell Tillman war von der Geheimhaltung bei ‚Spider-Man: Brand New Day‘ ‚frustriert‘

Tramell Tillman Famous 14.08.26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 11:00 Uhr

Tramell Tillman war von der Geheimhaltung bei 'Spider-Man: Brand New Day' 'frustriert'.

Tramell Tillman empfand die strengen Geheimhaltungsmaßnahmen rund um ‚Spider-Man: Brand New Day‘ als „frustrierend“.

Der 41-jährige Schauspieler übernimmt in dem neuen Film an der Seite von Tom Holland und Zendaya die Rolle des Bill Metzger. Die Vorbereitung auf die Figur sei allerdings nicht einfach gewesen, weil er kaum Informationen über das Projekt erhalten durfte. Wie Tillman erzählt, musste er sogar schon Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben, bevor er überhaupt mit Regisseur Destin Daniel Cretton über seine mögliche Beteiligung gesprochen hatte. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon vor diesem Gespräch NDAs unterschreiben musste“, sagte Tillman dem ‚GQ‘-Magazin. Die strikte Geheimhaltung habe ihn bei der Vorbereitung vor eine besondere Herausforderung gestellt. „Es war ein bisschen frustrierend, weil alles von Geheimhaltung umgeben war. Deshalb wusste ich nicht einmal genau, wie die Figur in die Welt des Films passen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich bedeckt halten mussten, weil sie selbst nicht wussten, ob ich die Rolle annehmen würde“, erklärte er.

Tillman beschrieb seine Entscheidung für das Marvel-Projekt deshalb als echten „Sprung ins kalte Wasser“. Zwischen ihm und Cretton habe sich ein regelrechtes Frage-und-Antwort-Spiel entwickelt. „Ich habe Destin gefragt: ‚Was kannst du mir denn erzählen?‘ Und Destin sagte: ‚Es ist dies und das, aber mehr kann ich dir nicht sagen.'“ Fest stand lediglich, dass Metzger eine wichtige Funktion in der Handlung haben werde. Tillman musste also abwägen, ob er die Chance sofort ergreifen oder auf ein anderes Marvel-Angebot warten wollte.

Nachdem er zugesagt hatte, suchte er nach einer konkreten Inspiration für seine Figur und wurde ausgerechnet bei Barack Obama fündig. Metzger habe für ihn eine gewisse lässige Ausstrahlung und Ruhe gebraucht. „Da ist eine gewisse Fülle, Gelassenheit und Beständigkeit“, beschrieb Tillman seine Vorstellung von der Rolle. Für zusätzliche Schlagzeilen sorgt unterdessen Rosario Dawson. Die Schauspielerin verriet, dass sie für ‚Spider-Man: Brand New Day‘ eine Szene als Claire Temple gedreht hatte, die letztlich aus dem fertigen Film herausgeschnitten wurde. Dawson ist aus mehreren Marvel-Serien bekannt, darunter ‚Daredevil‘, ‚Jessica Jones‘, ‚Luke Cage‘, ‚Iron Fist‘ und ‚The Defenders‘. Bei einer ‚Daredevil‘-Fragerunde auf der GalaxyCon in Raleigh berichtete sie: „Ich habe sogar eine Szene im neuen Spider-Man-Film gedreht, aber ich wurde herausgeschnitten.“ Besonders amüsant: Ihre Mutter bedauerte anschließend vor allem, dass sie nun keine Fotos vom Set veröffentlichen könne. Dawson kommentierte scherzhaft, dass ihre Mutter offenbar genau darin das größte Problem sehe, obwohl es sich um einen der meist erwarteten Marvel-Filme handelt.