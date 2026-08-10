Stars ‚Trans-Community verdient Sicherheit und Würde‘: ‚Harry Potter‘-TV-Star Bel Powley widerspricht J.K. Rowling

Bel Powley - FAMOUS - London - March - 2023 - Cabaret gala night BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 19:00 Uhr

Bel Powley „widerspricht entschieden“ J.K. Rowlings Ansichten zu Geschlecht.

Die 34-jährige Schauspielerin wurde als Harry Potters Tante Petunia Dursley in der kommenden TV-Serie besetzt, die auf Rowlings Zaubererromanen basiert. Sie erklärte, dass ihre Liebe zu den Geschichten größer sei als jede Sorge darüber, mit den öffentlich geäußerten Ansichten der Autorin zu Transrechten in Verbindung gebracht zu werden.

Bel sagte der Zeitung ‚The Daily Telegraph‘: „Ich widerspreche J.K. Rowlings Ansichten zu Geschlecht entschieden. Ich finde, dass die trans Community Sicherheit, Würde, Respekt und vollständige Akzeptanz verdient.“ Der ‚The Possession‘-Star fügte hinzu: „Aber ich liebe ‚Harry Potter‚. Ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich gehöre zu dieser ersten Generation von Lesern, und ich liebe nun einmal Magie und Gruseliges.“

Powley ist längst nicht die erste Darstellerin der ‚Harry Potter‘-TV-Serie, die im Dezember auf die Bildschirme kommen soll, die sich gegen Rowlings Position ausgesprochen hat. John Lithgow, der Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore spielen wird, bezeichnete ihre Ansichten Anfang dieses Jahres als „ironisch und unerklärlich“. Beim Rotterdam Film Festival sagte der 80-jährige Schauspieler: „Ich nehme dieses Thema äußerst ernst. Sie hat diesen unglaublichen Kanon für junge Menschen geschaffen, und er ist in das Bewusstsein der Gesellschaft eingegangen. Es geht um Gut gegen Böse, Freundlichkeit gegen Grausamkeit.“ Er könne ihre Ansichten deshalb überhaupt nicht verstehen und scheint froh zu sein, nicht mit ihr zusammen arbeiten zu müssen: „Ich finde ihre Ansichten ironisch und unerklärlich. Ich habe sie nie getroffen, sie ist an dieser Produktion eigentlich überhaupt nicht beteiligt. Aber die Menschen, die daran beteiligt sind, sind bemerkenswert.“

Der ‚The Crown‘-Star erklärte, andere hätten ihm wegen der Verbindung der Serie zu Rowling gesagt, er solle die Rolle ablehnen. Lithgow sagte aber: „Es macht mich traurig, wenn Menschen dagegen sind, dass ich überhaupt etwas damit zu tun habe. Aber im Potter-Kanon findet man keine Spur transphober Sensibilität. Sie hat diese Auseinandersetzung mit Freundlichkeit und Akzeptanz geschrieben. Und Dumbledore ist eine wunderschöne Rolle.“ Er beichtet aber auch, dass es eine schwierige Entscheidung gewesen sei, den Part anzunehmen, und dass er sich dabei „unwohl und unglücklich“ gefühlt habe, dass Menschen darauf bestanden haben, ich solle Nein sagen. „Ich habe mich entschieden, das nicht zu tun.“

Lithgow hatte zuvor erklärt, dass Dumbledore wahrscheinlich die letzte „große Rolle“ seiner mehr als 50 Jahre langen Karriere sein werde. Vergangenes Jahr sagte er dem ‚Culture‘-Magazin der ‚Sunday Times‘: „Natürlich war es eine große Entscheidung, weil es wahrscheinlich die letzte große Rolle sein wird, die ich spiele. Es ist eine Verpflichtung über acht Jahre, deshalb dachte ich einfach über meine Sterblichkeit nach und darüber, dass dies eine sehr gute Rolle sein könnte, mit der ich meine Karriere langsam ausklingen lasse.“