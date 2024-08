Prägte das DDR-Fernsehen Trauer um Evelin Matt: Miterfinderin von „Ein Kessel Buntes“ ist tot

Evelin Matt im Jahr 1991. (lau/spot)

SpotOn News | 24.08.2024, 17:24 Uhr

Trauer um Evelin Matt. Die Fernsehmacherin der DDR ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Matt galt als Miterfinderin der legendären Samstagabendshow "Ein Kessel Buntes".

Fernsehmacherin Evelin Matt ist tot. Die prägende Figur des Fernsehens der DDR verstarb im Alter von 89 Jahren, wie die Zeitschrift "SuperIllu" zuerst mit einem Facebook-Post bekannt gegeben hat. Matt galt als Miterfinderin der beliebten Samstagabendshow "Ein Kessel Buntes", und förderte etliche TV-Karrieren in der ehemaligen DDR. Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt.

Prägende Figur des DDR-Fernsehens

Gemeinsam mit Produzent Günther Steinbacher brachte Matt "Ein Kessel Buntes" in die Wohnzimmer der DDR-Bürgerinnen und Bürger. Von 1972 bis Dezember 1992 wurde die Show ausgestrahlt, zuletzt bundesweit im Ersten. In "Ein Kessel Buntes" traten auch Künstler aus dem Westen wie die ikonische Gruppe ABBA auf. Matt entdeckte und förderte etwa Moderator Wolfgang Lippert (72), der später von 1992 bis 1993 im ZDF "Wetten, dass..?" moderierte. Er bezeichnete Matt in der "Bild"-Zeitung einmal als "mächtige 'Kessel'-Chefin".

Sie selbst setzte den Sendungstitel gegen anfängliche Widerstände durch. "Wir hatten damals nämlich noch gar kein Farbfernsehen, die ersten vier Folgen liefen in Schwarz-Weiß", verriet Matt zum 50-jährigen Jubiläum der Sendung 2022 der "Bild"-Zeitung. Die ehemalige "Ein Kessel Buntes"-Moderatorin Dagmar Frederic (79) kondolierte unter dem Facebook-Post der "SuperIllu": "Alle guten Gedanken – und ich habe viele – gehen mit auf ihre letzte Reise."