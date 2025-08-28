Stars Travis Kelce: Er bat Taylor Swifts Vater um ihre Hand

Bang Showbiz | 28.08.2025, 18:00 Uhr

Travis Kelce hielt seinen Antrag an Taylor Swift traditionell, indem er vorher um den Segen ihres Vaters bat.

Der 35-jährige Tight End der Kansas City Chiefs machte der ebenfalls 35-jährigen Sängerin Anfang dieses Monats einen Antrag. Sein Vater Ed Kelce (73) hat nun verraten, dass der Sportler vor etwa einem Monat bereits mit Taylors Vater, Scott Swift (72), gesprochen habe, um offiziell die Erlaubnis einzuholen, seine Tochter zu heiraten.

Ed sprach in der australischen Radiosendung ‚The Jimmy and Nath Show with Emma‘ über die Verlobung des Paares, die die beiden am 26. August auf Instagram bekanntgaben. „Ich habe mit Scott Swift gesprochen, und Travis ist zu ihm gegangen, um ihn um Erlaubnis zu bitten. Das war wahrscheinlich vor einem Monat, und Scott sagte: ‚Na los, wann willst du das endlich machen?'“

Wie Scott gab auch Ed zu, dass er seinen Sohn gedrängt habe, Taylor endlich zu fragen. Er fügte hinzu: „Travis kam weniger zu mir, um Rat zu holen. Vielmehr ging ich zu ihm, um ihm zu sagen: ‚Mach es endlich.'“ Travis soll Pläne gehabt haben, Taylor den Antrag am darauffolgenden Wochenende zu machen, bevor er nach Brasilien flog für ein Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers am 5. September. Allerdings änderte er sein Vorhaben: „Er wollte daraus irgendwo eine große Inszenierung machen, wollte es ein bisschen besonders gestalten. Ich sagte ihm dasselbe, was Scott ihm sagte: ‚Das Besondere wird sein, dass du sie fragst. Nicht der Ort. Weißt du, was ich meine? Du könntest es auch am Straßenrand machen.'“