Stars Travis Kelce: Er kann nicht aufhören, zu Taylor Swifts neuem Album zu tanzen

2024 AFC Championship - Kansas City Chiefs - : Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 18:00 Uhr

Travis Kelce kann nicht aufhören, im Haus zu dem unveröffentlichten Album seiner Verlobten Taylor Swift, ‚The Life of a Showgirl‘, zu tanzen.

Der Tight End der Kansas City Chiefs scheint genauso vernarrt in seine zukünftige Frau wie in ihre Musik zu sein.

In einer neuen Episode seines Podcasts ‚New Heights‘, die am Mittwoch (27. August) herauskam, schwärmte er gegenüber seinem Bruder und Co-Moderator Jason Kelce: „Ich werde jetzt einfach weiter den Swifties ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich höre das Album immer wieder. Ich weiß, sie hat gesagt, dass es viel mehr Pop-Beats geben wird, aber es ist trotzdem so poetisch in ihren Melodien und ihren Anspielungen und so weiter.“ Er fuhr fort, dass das Album einfach Spaß mache und er nicht aufhören könne, dazu zu tanzen. „Es macht einfach so viel Spaß, das zu hören, Mann. Ich habe im ganzen Haus getanzt. Ich bin kein Politiker, Jason.“

Der 35-jährige NFL-Star – der der ‚Love Story‘-Sängerin vor fast zwei Wochen in einem Garten in Lee’s Summit, Missouri, einen Antrag machte – verriet, dass sein Lieblingssong des Albums ‚Opalite‘ ist, benannt nach dem synthetischen Stein für Travis’ Geburtsstein Opal. Er sagte: „Ich glaube, ‚Opalite‘ könnte mein Favorit sein … Zumindest ertappe ich mich dabei jedes Mal, wenn er läuft.“ Die Fans müssen allerdings noch bis zum 3. Oktober warten, um das Album in voller Länge zu hören.

Das Power-Paar verkündete außerdem seine Verlobung am Dienstag (26. August) mit einem Instagram-Post, doch Travis’ Vater Ed Kelce verriet, dass der Sportler seinen romantischen Waldantrag schon fast zwei Wochen zuvor gemacht hatte. Ed sagte gegenüber ‚News 5‘: „Travis hat den Antrag tatsächlich schon vor vielleicht zwei Wochen gemacht, noch nicht ganz zwei Wochen. Er wollte es eigentlich erst diese Woche machen, um, na ja, eine große Sache daraus zu machen, ein großes besonderes Ereignis. Und ich habe ihm immer wieder gesagt: Du kannst das am Straßenrand machen, an jedem Ort, der es zu einem besonderen Ereignis macht … wenn du dich hinkniest und sie bittest, dich zu heiraten.“