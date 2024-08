Film Travis Kelce: Er spielt in der neuen Komödie ‚Loose Cannons‘ mit

Travis Kelce press conference Feb 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 16:00 Uhr

Der Star soll sich der Besetzung der neuen Komödie angeschlossen haben.

Travis Kelce soll sich der Besetzung der neuen Komödie ‚Loose Cannons‘ angeschlossen haben.

Der NFL-Star, der mit der ‚Anti-Hero‘-Sängerin Taylor Swift zusammen ist, hat möglicherweise seine erste große Rolle als Schauspieler ergattert.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge wird Kelce in Lionsgates kommender Actionkomödie mitspielen, die sich aktuell in der Entwicklung befindet. Kelce ist derzeit mit den Dreharbeiten für das Projekt beschäftigt, wobei die neue NFL-Saison in wenigen Wochen starten soll. Das Drehbuch für die Komödie wurde von ‚Pixels‘-Autor Timothy Dowling geschrieben, während Chad Stahelski den Film gemeinsam mit Alex Young und Jason Spitz über 87Eleven Entertainment produziert. Der neue Film handelt davon, dass jedes Polizeirevier im Universum des Films einen verrückten, regelbrechenden Polizisten im Team mit dabei hat. Anstatt diesen mit jemandem zusammenzubringen, der sich mehr an die Regeln hält, werden in der Komödie zwei unberechenbare Kollegen gezeigt, die nach einer Revierfusion zusammengewürfelt werden, da sonst niemand mit ihnen arbeiten möchte. Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge wird der Film „Anklänge“ an Buddy-Actionkomödien-Klassiker wie ‚Bad Boys‘, ‚Lethal Weapon‘ und ‚Rush Hour‘ haben. Kelce wird zudem neben Niecy Nash-Betts, Lesley Manville und Courtney B. Vance in Ryan Murphys neuem Horrordrama ‚Grostesquerie‘ mit von der Partie sein, das im September bei FX Premiere feiern wird.