Stars Travis Kelce: ‚Ich habe Taylor Swift irgendwie zum Football-Fan gemacht‘

Travis Kelce - February 2025 - Caesars Superdome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 09:00 Uhr

Der Freund der Popikone ist glücklich darüber, dass sich Taylor seit ihrer Beziehung für seine Leidenschaft Football interessiert.

Travis Kelce sagt, dass er Taylor Swift „irgendwie zum Football-Fan gemacht“ habe.

Der 35-jährige Spieler der Kansas City Chiefs ist seit zwei Jahren mit der ebenfalls 35-jährigen Popikone liiert. Nun verriet er, dass Taylor mittlerweile ein „komplett begeisterter Fan“ sei, der sogar Verletzungsberichte lese. Er sagte dem US-Magazin ‚GQ‘: „Ich habe sie irgendwie zum Football-Fan gemacht. Sie ist jetzt der engagierteste Fan überhaupt. Sie weiß, wie Verletzungsberichte aussehen. Sie versteht spezielle Spielsituationen, wie zum Beispiel Third and Short. All diese Dinge, weil sie einfach gern von meinem Job hört.“ Während Taylor also Travis’ Karriere auf dem Spielfeld aufmerksam verfolgt, genießt auch er es derweil, bei ihren Konzerten einfach Fan zu sein: „Ich darf das Plus-Eins sein. Ich darf mitgehen und einfach dieser Fan sein. Weil ich eben ein Fan bin. Ich bin ein Fan von Musik, ein Fan von Kunst. Und es ist so cool, dass ich erleben darf, wie sie mein Plus-Eins auf dem Footballfeld ist… Ich empfinde dieselbe Freude, wenn sie bei meinen Spielen dabei ist.“

Travis ist außerdem der Meinung, dass Taylors dreistündigen Konzerte der ‚Eras Tour‘ durchaus mit einem Footballspiel vergleichbar seien: „Ich hatte vorher nie jemanden an meiner Seite, der dieselbe Situation erlebt. Ein Partner, der den Druck kennt, die Höhen und Tiefen, wenn man vor Millionen steht. Es war sehr nachvollziehbar, zu sehen, wie erschöpft sie nach ihren Shows ist. Sie würde sich selbst nie als Athletin bezeichnen. Aber ich habe gesehen, was sie durchmacht. Ich habe gesehen, wie sehr sie ihren Körper belastet. Das ist unfassbar.“ Laut Travis sei es für ihn unvorstellbar eine Leistung à la Taylor zu bringen, insbesondere weil die Sängerin beizeiten auch in extrem heißen Ländern auftritt: „Nimm das Ganze dann mit nach Singapur, wo es brütend heiß ist. Du spürst die Hitze […] der Sonne und sie gibt drei Stunden lang Vollgas, bei jedem einzelnen Song. Das ist wahrscheinlich anstrengender als das, was ich an einem Sonntag leiste. Und sie macht das drei, vier, fünf Tage hintereinander.“

Travis verriet auch, dass er sich von Taylor Tipps fürs Auftreten vor Publikum abschaut: „Die Leute fühlen sich zu ihrer Performance hingezogen, wie sie es schafft, dass sich das ganze Stadion wie ein kleiner Raum anfühlt. Sie ist unglaublich darin, alles intim wirken zu lassen. Das allein strahlt so viel Ruhe und Coolness aus.“ Selbstverständlich sei laut Travis auch die Schönheit seiner Liebsten ein Faktor, der ihre Fans zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Dennoch könne er einige ihrer Strategien auch für sich verwenden. „Wenn ich vor einer Menschenmenge stehe, denke ich immer, ich muss voll reingehen, Wooo!, Energie bringen. Aber dann habe ich diese Ruhe, Gelassenheit und Nahbarkeit gesehen, die sie so perfekt ausstrahlt. Ich dachte: Mann, das kann ich auch nutzen. Unterhaltung ist nicht nur Energie und Action. Manchmal ist es genau diese Ruhe, die alles besonders macht“, so der verliebte Sportler weiter.