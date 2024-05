Stars Travis Kelce schwärmt von Taylor Swifts ‚Eras‘-Touränderungen

Taylor Swift with Travis Kelce NY Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 08:00 Uhr

Der Football-Spieler ist der Meinung, dass das Konzert des Pop-Superstars noch "unglaublicher" geworden ist.

Travis Kelce lobt Taylor Swift für die „unglaublichen“ Änderungen an ihrer ‚Eras‘-Tour.

Der Kansas City Chiefs-Spieler besuchte am Sonntag (12. Mai) das Konzert seiner Freundin in der Pariser La Défense Arena, wo sie eine umgestaltete Setlist mit Titeln aus ihrem neuen Album ‚The Tortured Poets Department‘ vorstellte.

Im Gespräch mit seinem Bruder Jason verrät Travis in ihrem ‚New Heights‘-Podcast: „Es war ein Knaller. Ich hatte einen Riesenspaß bei Tays Show. Ich empfehle jedem, sich ihre neue Version der ‚Eras‘-Tour anzuschauen. [Die Tour] hat ihr neues ‚Tortured Poets Department‘-Album, es gibt eine Handvoll dieser Songs in der neuen Show, was bedeutet, dass es ein neues Segment gibt und neue Lichter und neues Tänze. Neues alles für diese verdammte Show. Ich schlage vor, dass jeder dort hingeht… Es ist absolut unglaublich.“

Travis hat zahlreiche frühere Konzerte der ‚Eras‘-Tour besucht, ist aber der Meinung, dass der europäische Teil besser ist als die früheren Shows. „Paris war einfach auf einem ganz anderen Niveau, Mann“, schwärmt er. „Ich freue mich einfach für jeden, der bei der ‚Eras‘-Tour dabei ist, von den Tänzern bis zur Band und natürlich Taylor. Es sieht einfach so aus, als hätten sie so viel Spaß da draußen, und sie sind absolut gut drauf. Sie ziehen eine Show ab, die man sonst nirgendwo bekommt.“

Während des Konzerts wurde der NFL-Star beim Tanzen mit dem befreundeten Promi-Pärchen Gigi Hadid und Bradley Cooper gesichtet. „Wir waren alle in der Suite und hatten einen Riesenspaß“, plaudert der Super Bowl-Gewinner aus.