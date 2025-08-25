Stars Travis Kelces Vater Ed Kelce sagt, dass das ‚Glück‘ seines Sohnes Taylor Swift geschuldet ist

Bang Showbiz | 25.08.2025, 11:00 Uhr

Die Eltern des Football-Stars äußern sich zu Taylor Swifts Podcast-Auftritt.

Ed Kelce ist der Meinung, dass das „Glück“ seines Sohnes Travis Kelce seiner Freundin Taylor Swift zu verdanken ist.

Der Kansas City Chiefs-Star ist seit rund zwei Jahren mit der Pop-Ikone liiert. Die beiden machten ihre Beziehung öffentlich, als Taylor im September 2023 zu einem seiner Spiele kam, obwohl sie zuvor schon eine Weile privat zusammen waren. Seine Eltern zweifeln nicht daran, dass das Paar Hals über Kopf ineinander verliebt ist. Auf die Frage nach der Quelle von Travis’ Glück antwortete Ed bei der Premiere von ‚The Kingdom‘ in Kansas City am Sonntag (24. August) gegenüber ‚People‘: „Taylor. Daran gibt es keinen Zweifel.“

Angesprochen auf Taylors Auftritt im ‚New Heights‘-Podcast von Travis und seinem Bruder Jason Kelce – wo Taylor ihr neues Album ‚The Life of a Showgirl‘ ankündigte –, sagte er: „Ich fand das großartig. Es war toll zu sehen, wie sie miteinander interagieren. Es sind ganz offensichtlich zwei Menschen, die sehr verliebt sind.“ Travis’ Mutter Donna Kelce verriet dem Magazin: „Es war authentisch. Ich denke, es war etwas, worüber sich alle gefreut haben – ein sehr liebevoller Podcast.“

In dem Podcast verglich Taylor Travis’ Annäherungsversuche damit, in einem John Hughes-Film zu sein. Während sie über Travis’ gescheiterten Versuch sprach, ihr ein selbstgemachtes Freundschaftsarmband persönlich zu überreichen, gab die Sängerin zu, dass sie von seinen altmodischen Gesten berührt war. „Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen – und macht es plötzlich zu jedermanns Problem“, plauderte die 35-Jährige aus. „Das war mein erster Gedanke… Dann wird dir klar, dass er sich nicht mal an unser Management gewandt hat. Er kam mit Pat [Mahomes] und dachte, nur weil er die Frau vom Aufzug kennt, könne er mit ihr über den Zugang zu meiner Garderobe reden.“