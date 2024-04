Scheidungsanwalt längst kontaktiert Trennung von Sacha Baron Cohen: Isla Fisher war längst vorbereitet

Sacha Baron Cohen und Isla Fisher haben die Scheidung eingereicht. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 14:29 Uhr

Isla Fisher und Sacha Baron Cohen verkündeten im Netz, dass sie sich nach 20 Jahren Liebe getrennt haben. Die Scheidung haben die beiden Schauspieler bereits 2023 eingereicht. Fisher kontaktierte den Scheidungsanwalt aber schon wesentlich früher.

Isla Fisher (48) und Sacha Baron Cohen (52) haben im vergangenen Jahr nach 13 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Das verkündeten die beiden Schauspieler kürzlich auf Instagram. Zumindest für Fisher kam das Ehe-Aus mit dem "Borat"-Star aber nicht überraschend. Bereits Monate vor der Trennung soll sie eine Top-Scheidungsanwältin kontaktiert haben. "Isla weiß schon seit einiger Zeit, dass die Ehe am Ende ist", erklärte ein Insider dem britischen Blatt "The Sun".

"Nach einigen schwierigen Gesprächen mit Sacha hat sie beschlossen, einen Scheidungsanwalt zu konsultieren. Das war bereits im Frühsommer 2022", führte der Informant aus. Fisher habe sich schon damals an die Star-Anwältin Fiona Shackleton (67) gewandt. Sie verhandelte unter anderem bei der Scheidung von König Charles (75) und Prinzessin Diana (1961-1997) sowie bei Paul McCartney (81). "Fiona Shackleton wurde von gemeinsamen Bekannten empfohlen und Isla wurde mit einem Mitarbeiter der Kanzlei in Verbindung gebracht", erklärte die Quelle.

Gütliche Einigung zum Wohle der Kinder

"Es wurde vorgeschlagen, dass sie die Dinge zum Wohle der Kinder so einvernehmlich wie möglich regeln sollten", berichtete der Insider weiter. Mit Shackleton an ihrer Seite sei Fisher fest entschlossen, die Scheidung bestmöglich über die Bühne zu bringen. Ihr Ex-Partner hat sich ebenfalls anwaltlichen Beistand gesucht. Er soll mit der Rechtsanwältin Laura Wasser (55) in Kontakt stehen, die Johnny Depp (60) bei seiner Scheidung von Amber Heard (37) vertrat.

Scheidung nach 20 Jahren Liebe

Fisher und Cohen lernten sich 2001 in Sydney kennen, neun Jahre später folgte die Hochzeit. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Am 6. April gab das Schauspieler-Paar bekannt, dass es sich getrennt habe. "Nach einem langen Tennismatch, das mehr als zwanzig Jahre gedauert hat, legen wir nun endlich die Schläger aus der Hand", hieß es in dem gemeinsamen Statement. Die Hingabe und Liebe für ihre Kinder werde sie immer miteinander verbinden.

Die Scheidungsverkündung erfolgt inmitten von Kontroversen. Aktuell sieht sich Sacha Baron Cohen schweren Vorwürfen von Rebel Wilson (44) ausgesetzt. Die Schauspielerin wirft ihrem Co-Star in ihren Memoiren "Arschloch-Verhalten" am Set von "Der Spion und sein Bruder" vor. Cohen bestreitet die Anschuldigungen.