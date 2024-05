2014 zog er bereits in den Busch Trotz Dschungelcamp-Eklat: Allstar-Ausgabe mit Winfried Glatzeder?

Angeblicher Dschungelcamper: Zieht es Winfried Glatzeder zurück ins Grüne? (stk/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 15:53 Uhr

Ein weiterer Name kursiert für das Teilnehmerfeld der anstehenden Allstar-Ausgabe des Dschungelcamps: Darf ausgerechnet Winfried Glatzeder zurück?

Schon im anstehenden Sommer kehrt "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit einem Allstar-Aufgebot vergangener Ausgaben zurück – Anlass ist das 20. Jubiläum der Kult-Trashshow. Während feststeht, dass einmal mehr Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (41) durch die Sendung führen werden und Dr. Bob (73) wieder für das leibliche Wohl der Dschungelcamper sorgt, stehen besagte Kandidatinnen und Kandidaten für die Sonderausgabe noch nicht offiziell fest. Zumindest die "Bild"-Zeitung will nun jedoch in Erfahrung gebracht haben, dass ein Star zurückkehren darf, der vor zehn Jahren in den Busch gezogen war – und dort für einen Eklat sorgte.

Laut des Berichts wird mit Schauspieler Winfried Glatzeder (79) ein Ex-Camper sein Comeback feiern, der bei vielen Fans des Formats gnadenlos in Verruf geraten war. Der Grund war eine vermeintliche Handgreiflichkeit, die er sich m Rahmen der 2014 ausgestrahlten achten "IBES"-Staffel erlaubt hatte. Glatzeder, der die Staffel als Fünftplatzierter abschloss, geriet mit dem damals 21-jährigen Nachwuchsmodel Larissa Marolt (31) aneinander. Weil sie sich ihre Hand an seinem Hemd abwischte, schlug er dem Model auf den Arm und schubste es auch noch, wie es RTL selbst zusammenfasste. Marolt sagte daraufhin: "Ich hab' gedacht, der schlägt mich jetzt nieder!"

Marolt schadete der Vorfall nicht, im Gegenteil: Sie erreichte am Ende den zweiten Platz, gewinnen konnte die ihrerseits inzwischen massiv in Ungnade gefallene Melanie Müller (35).

Weitere Gerüchte um Allstar-Ausgabe

Noch einen weiteren Namen aus der berüchtigten achten Staffel wirft die "Bild" in den Ring – demnach könnte auch der einstige Viva-Moderator Mola Adebisi (51) zurückkehren. Er musste sich damals mit dem achten Rang begnügen.

Bereits Mitte April hatte das Blatt den ersten Schwung an Namen in der Gerüchteküche aufgekocht. So soll demnach Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik (37) dabei sein, die 2011 ihre Mitcamper beinahe in den Wahnsinn trieb. Jens Büchners (1969-2018) Witwe Daniela Büchner (46) wurde ebenfalls aufgelistet. Sie erreichte 2020 den dritten Rang.

Georgina Fleur (34) wurde 2013 Sechste im Dschungelcamp und nervte ihre Mitbewohner mit etlichen Eskapaden. Das könnte 2024 vor allem Thorsten Legat (55) auf den Plan rufen. Der Ex-Fußballer scheut keine klare Ansage und wurde 2016 deshalb zum Publikumsliebling. Legat soll neben Trash-TV-Dauergast Kader Loth (51, Staffel elf) angeblich ebenfalls als Kandidat feststehen. Weitere Namen, die kursieren, sind Giulia Siegel (49), Gina-Lisa Lohfink (37), Indira Weis (44) sowie Chris Töpperwien (50).

Gedreht wird jedoch nicht in Australien, wo das Dschungelcamp normalerweise über die Bühne geht. Schauplatz der Spezialausgabe ist stattdessen Südafrika, genauer gesagt der Swadini Nationalpark am Blyde River Canyon.