Musik Trotz Kontroverse: Kneecap spielen weiterhin beim 2000trees-Festival

Kneecap - British Independent Film Awards 2024 - Justin Ng/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 11:00 Uhr

Kneecap dürfen trotz der Kontroversen weiterhin beim 2000trees-Festival auf der Bühne stehen.

Die irische Band war in den letzten Wochen mit einigen Vorfällen in die Schlagzeilen geraten, dennoch dürfen die Rapper bei der Veranstaltung zwischen dem 9. und 12. Juli im britischen Cheltenham auftreten. Auf Instagram bestätigten die Organisatoren, dass Kneecap weiterhin gemeinsam mit PVRIS zu den Headlinern des Festivals gehören. Es stand zu lesen: „Nach vielen Spekulationen und zahlreichen Presseanfragen freuen wir uns bekannt geben zu dürfen, dass JA! Kneecap treten beim 2000trees im Juli am Donnerstag auf. Wenn man sich ihre kürzlichen Shows in London anschaut, dann verspricht einem das eines der denkwürdigsten Headline-Sets, die wir jemals beim 2000trees hatten. Verpasst das nicht – Glasto ist natürlich ausverkauft, aber wir sind nicht weit dahinter – also wenn ihr die am meisten besprochene Band seit Jahren sehen wollt, holt euch ein 2000trees-Ticket, bevor sie ausverkauft sind!“

Zu den anderen Headlinern des Festivals gehören Hot Milk, Taking Back Sunday, Coheed and Cambria und Alexisonfire. In der Vergangenheit standen die Kneecap-Mitglieder Mo Chara, Moglai Bap und DJ Provai bereits zweimal beim 2000trees-Festival auf der Bühne, laut den Veranstaltern soll dieses Mal jedoch ganz anders werden: „Diesen Sommer als Headliner auf der Hauptbühne zu spielen wird etwas ganz anderes!“, stand im Post weiter zu lesen.