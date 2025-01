Flugzeugthriller mit Mark Wahlberg Trotz Spitzenplatz in den Kinocharts: Mel Gibsons neuer Film stürzt ab

SpotOn News | 27.01.2025, 12:26 Uhr

Mel Gibsons erste Regiearbeit seit nahezu einem Jahrzehnt erreicht zwar Platz eins der Kinocharts, doch "Flight Risk" mit Mark Wahlberg erweist sich dennoch als ein massiver Flop.

Mel Gibsons (69) neue Regiearbeit hat eine Bruchlandung hingelegt. "Flight Risk" spielte an seinem Startwochenende in den USA nur 12 Millionen Dollar ein. Paradox: Der Flugzeugthriller mit Mark Wahlberg (53) führt trotzdem die US-Kinocharts an. "Flight Risk" entthronte "Mufasa", das "König der Löwen"-Prequel läuft jedoch schon in seiner sechsten Woche.

Namhafte Konkurrenz hatte Mel Gibson bei seinem finanziell wenig beeindruckenden Sturm an die Spitze nicht. Der Film startete zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ende Januar steht in den USA traditionell ganz im Zeichen der NFL-Halbfinalspiele. Wenn entschieden wird, welche Teams im Super Bowl gegeneinander antreten, meiden viele das Kino. Filme, die an diesem Wochenende veröffentlicht werden, starten in der Regel ohne große Erwartungen.

Mel Gibsons erste Regiearbeit nach neun Jahren

Für Mel Gibson ist "Flight Risk" der dritte Film seiner Regiekarriere, der direkt auf Platz eins der Kinocharts startet. Zuvor gelang ihm das nur mit "Die Passion Christi" (2004) und "Apocalypto" (2006). Sein Klassiker "Braveheart" erreichte 1995 hingegen zunächst nur Rang zwei.

"Flight Risk" ist Mel Gibsons erste Regiearbeit seit fast zehn Jahren. 2016 kam "Hacksaw Ridge" in die Kinos. Der Kriegsfilm mit Andrew Garfield (41) markierte Gibsons Comeback in Hollywood. Zuvor war er aufgrund diverser Skandale zur Persona non grata geworden. Für "Hacksaw Ridge" erhielt der Superstar der 1980er- und 90er-Jahre sogar eine Oscar-Nominierung als bester Regisseur.

In "Flight Risk" spielt Mark Wahlberg einen Piloten, der sich bei einem Gefangenentransport als Krimineller entpuppt. Der altmodische Actionfilm konnte die Kritiker jedoch kaum überzeugen. Auf "Rotten Tomatoes" sind lediglich 26 Prozent der Rezensionen positiv. Beim Publikum schneidet der Film mit 64 Prozent positiver Bewertungen zwar besser ab, bleibt jedoch weit von einem durchschlagenden Erfolg entfernt.