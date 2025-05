Stars Turbulente Zeiten: Anna Heiser ist dankbar für ihre Einzeltherapie

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2025, 11:51 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Bekanntheit ist froh, dass sie einen Weg gefunden hat, ihre "Gefühle zu sortieren".

Anna Heiser enthüllt, wie hilfreich ihre Therapie ist.

Im Leben der ehemaligen ‚Bauer sucht Frau‘-Teilnehmerin ist derzeit einiges los: Im Februar verkündete die 34-Jährige, dass sie und ihr Mann Gerald Heiser ihr Leben in Namibia hinter sich lassen werden. Das Paar will seine Farm in Afrika verkaufen und stattdessen mit den zwei gemeinsamen Kindern nach Polen ziehen.

Die Heisers haben derzeit also alle Hände voll zu tun. Dazu kommt, dass sie weiter an ihrer Ehe arbeiten. In den vergangenen Monaten hatte Anna offen über ihre Beziehungsprobleme gesprochen. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan nun von der Influencerin wissen, wie sie es schafft, während dieser schwierigen Zeit nicht ihre Kraft zu verlieren.

Daraufhin erklärte sie: „Ich bin sehr froh, dass ich mich für eine Einzeltherapie entschieden habe, denn es hilft mir wahnsinnig, all das durchzustehen und meine Gefühle zu sortieren.“ Doch die TV-Bekanntheit will nichts schönreden. „Augen zu und durch. Ehrlich gesagt hat mich / uns die letzte Zeit emotional sehr mitgenommen“, gab sie zu.

Doch es gibt einen weiteren Lichtblick: Trotz Liebeskrise kann sich Anna Heiser weiter auf ihren Partner verlassen. „Natürlich der Rückhalt von Gerald, bzw. dass wir uns gegenseitig unterstützen und aufbauen“, betonte sie.

Im März hatte die zweifache Mutter erstmals darüber gesprochen, sich in Therapie zu befinden. „Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich möchte nicht mehr in Angst leben“, erklärte sie damals.