Stars TV-Silvester: Das sind die Highlights zum Jahreswechsel

Florian Silbereisen - 08.02.2017 KÃ¶ln - Horst Galuschka BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 14:00 Uhr

Das sind die Highlights zum Jahreswechsel im Fernsehen.

An Silvester setzen die öffentlich-rechtlichen Sender auf Musikshows mit Starbesetzung.

Zum Jahreswechsel 2025/26 erwartet TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer ein vielfältiges Programm mit Schlagersendungen, Kulturklassikern und Live-Countdowns aus mehreren großen Städten. ARD und ZDF verlassen sich dabei auf bekannte Gesichter und neue Kulissen, während private Sender mit Überraschungen punkten. Im Zweiten steht die traditionelle Silvestershow ‚Willkommen 2026‘ im Fokus. Erstmals wird die große Live-Übertragung nicht aus Berlin, sondern aus der HafenCity in Hamburg gesendet – eine spannende Premiere. Das Moderatoren-Duo Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner führt ab 20:15 Uhr durch den Abend, der eine Mischung aus nationalen und internationalen Musikacts verspricht. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Live-Auftritte von Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, der britischen Boygroup Blue und der Band Ace of Base freuen, sowie auf ein großes Feuerwerk über der Elbe.

Parallel dazu baut die ARD erneut auf den Erfolg der Show ‚Silvester-Schlagerbooom – Die Wunderlichtershow!‘ mit Florian Silbereisen. Auch diesmal wird die Sendung live übertragen und punktet mit einer Vielzahl von Schlagergrößen und Popstars. Roland Kaiser, Maite Kelly, Howard Carpendale, DJ Ötzi und Ben Zucker gehören zu den angekündigten Gästen, die für Stimmung in München sorgen sollen. Silbereisen kündigt eine „XXXXXL-Party“ an, bei der auch zum Mitternachts-Countdown direkt zum Feuerwerk am Brandenburger Tor geschaltet wird.

Auch im Privatfernsehen und bei den Streaming-Diensten gibt es Highlights: ProSieben etwa lädt mit ‚Silvester mit Joko Klaas – Der Countdown‘ zum gemeinsamen Feiern ein – ein kurzweiliges Format, das Spaß und Überraschungen verspricht. Bereits am frühen Abend präsentieren die Entertainer zudem eine neue Variante des Kultklassikers ‚Dinner for One‘.