Tatort, Top Gun: Maverick, ... TV-Tipps am 2. Weihnachtsfeiertag

"Tatort: Kontrollverlust": Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) müssen den Mord an einer jungen Frau aufklären. (cg/spot)

SpotOn News | 26.12.2023, 06:01 Uhr

Im Frankfurter "Tatort" (Das Erste) gibt ein Messermord Rätsel auf. Tom Cruise steigt in "Top Gun: Maverick" (Sat.1) erneut in einen Kampfjet und das "Traumschiff" (ZDF) sticht in Richtung Vereinigte Staaten in See.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Kontrollverlust, Krimi

Als die Bildhauerin Annette Baer (Jeanette Hain) ihren erwachsenen Sohn Lucas (Béla Gábor Lenz) nachts mit blutigen Händen im Badezimmer ihrer gemeinsamen Wohnung vorfindet, weiß sie, dass etwas Schreckliches passiert ist – auch wenn Lucas behauptet, nichts getan zu haben. Am nächsten Morgen werden die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) zur Leiche der jungen Cara Mauersberger (Viktoria Schreiber) gerufen. Cara kam aus der sächsischen Kleinstadt Döbeln und war erst vor ein paar Monaten nach Frankfurt gezogen. Leon Hamann (Franz Pätzold), ein Angestellter der Hausverwaltung, hat die Tote entdeckt. Die Messerstiche in Caras Körper deuten auf eine Affekttat hin, die zerschlagene Balkontür auf einen Einbruch.

20:15 Uhr, Sat.1, Top Gun: Maverick, Action

Navy-Flieger Pete Mitchell (Tom Cruise), alias Maverick, kehrt zurück an seine frühere Flugschule Top Gun, um ein Team für eine äußerst riskante Mission zusammenzustellen. Die ehrgeizigen Absolventen Rooster (Miles Teller), Hangman (Glen Powell), Bob (Lewis Pullman) und Phoenix (Monica Barbaro) unterziehen sich Mavericks unkonventionellen Trainingsmethoden. Während Maverick die jungen Piloten auf ihren Einsatz vorbereitet, wird er jedoch schnell von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special, Quizshow

Das WWM-Weihnachtsspecial 2023 mit Günther Jauch steht im Zeichen der christlichen Festtage: Die acht Kandidaten bringen ihre schönsten Weihnachtsgeschichten mit. Das Studio ist winterlich geschmückt, und die Joker-Geschenke baumeln in den Tannenbäumen. Alle spielen im normalen Modus und haben die Wahl zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante. Zusätzlich dürfen sie sich als "Weihnachtsgeschenk" einen weiteren Joker vom Baum pflücken.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Utah, Urlaubsserie

Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) plant in Utah eine Motorradtour mit seinem alten Freund Stefan Fieringer (Wolfgang Fierek). Hanna Liebhold (Barbara Wussow) sorgt dafür, dass auch Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) daran teilnimmt. Die Fahrt durch das Monument Valley gestaltet sich jedoch alles andere als entspannt. Ein schwarzer Pick-up versucht zunächst, die Motorradfahrer von der Fahrbahn zu drängen, und dann werden Martin Grimm und Max Parger auch noch vom Sheriff verhaftet. Ohne Möglichkeit, Kontakt zu Stefan oder der Reederei aufzunehmen, droht ihnen eine Nacht in der Gefängniszelle.

20:15 Uhr, ProSieben, Aquaman, Superheldenaction

Arthurs (Jason Momoa) Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko (Willem Dafoe) – einem Vertrauten seiner Mutter – entwickelt sich der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger. Als sein machthungriger Halbbruder Orm (Patrick Wilson) der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Hilfe. Gemeinsam versuchen sie, Orm zu stoppen.