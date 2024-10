besseresser, Sommerhaus der Stars, ... TV-Tipps am Dienstag

"besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit": Sebastian Lege baut beliebte Energy-Drinks nach. (cg/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 06:01 Uhr

Im ZDF deckt Sebastian Lege Tricks der internationalen Lebensmittelindustrie auf. Das "Sommerhaus der Stars" (RTL) bekommt Zuwachs und in "Schwarzach 23" (3Sat) hat es Kommissar Germinger mit einem Doppelgänger zu tun.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit, Food-Reportagereihe

Sebastian Lege enthüllt die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie. In Asien macht er sich auf den Weg, um die versteckten Wahrheiten hinter Produkten wie Red Bull, Bounty und Froop Mango zu zeigen. Er erklärt, was tatsächlich in diesen Lebensmitteln steckt. Lege kennt die Methoden der Industrie genau und zeigt, wie sie weltweit unsere Essgewohnheiten beeinflusst. Einige der großen Firmen liefern täglich gutes Essen – andere sorgen jedoch für berechtigte Zweifel.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Show

Raúl und Vanessa sind enttäuscht, weil sie sich von einigen Paaren hintergangen fühlen. Rafi stellt Umut wegen seiner Aussagen bei den Nominierungen zur Rede, was in einem heftigen Streit endet. Ein neues Paar zieht in das Sommerhaus ein, aber nicht alle empfangen sie freundlich. Beim Spiel "Höhen und Tiefen" stoßen die Promis an ihre Grenzen. Ein unbedachter Kommentar von Rafi gegenüber Stefan führt zu ernsthaften Folgen und verursacht einen Vertrauensbruch.

20:15 Uhr, 3Sat, Schwarzach 23 – Und das mörderische Ich, Krimi

Der neue Fall der Familie Germinger beginnt mit einem Bombenalarm in einem Regionalbus. Als ob das nicht genug wäre, taucht auch noch ein Doppelgänger von Franz junior auf. Die Bombe explodiert zwar nicht, doch der Mann, der die Attrappe auf dem Schoß hat, ist tot. Hauptkommissar Franz Germinger junior (Maximilian Brückner) und seine Schwester Anna (Marlene Morreis) stellen fest, dass der Mann durch Insulin ermordet wurde.

20:15 Uhr, VOX, The Piano, Musikshow

Das neue Musikformat gibt begabten Klavierspielern, die bisher nicht im Rampenlicht standen, die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen. Dabei werden die Geschichten hinter ihrer Leidenschaft und ihrem Leben erzählt. In sechs Episoden spielen die Pianisten an öffentlichen Plätzen. Die Musikstars Mark Forster und Igor Levit beobachten die Auftritte aus dem Hintergrund, kommentieren die Performances und wählen ihre Favoriten. Annika Lau moderiert die Show.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal, Fantasykomödie

Nachdem die lebendig gewordenen Exponate im Naturkundemuseum von New York bei einer Veranstaltung außer Kontrolle geraten, reist der Nachtwächter Larry Daley (Ben Stiller) mit ihnen ins British Museum. Dort hofft er, von Ahkmenrahs Eltern Rat zu bekommen, da die magische Tafel ihres Sohnes verrücktspielt und auch die Exponate beeinträchtigt. Doch die Ausstellung im British Museum bringt Larry zunächst einige unerwartete Schwierigkeiten.