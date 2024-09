Mord mit Aussicht, Slow West, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht": Die Hengascher Golf-Community feiert ein ersten Erfolg. (cg/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) hat es Marie Gabler mit der "Minigolf-Mafia" zu tun. Im "Sommerhaus der Stars" tobt ein harter Wettbewerb um den Titel "DAS Promipaar 2024". In "Slow West" (Tele 5) liefert sich Michael Fassbender als Vagabund ein Wettrennen mit Kopfgeldjägern.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Minigolf Mafia, Krimiserie

Das große Minigolf-Turnier "Hengasch Open" steht bevor und die Stadt freut sich, da sie normalerweise beim jährlichen Wettbewerb gegen die benachbarten Dörfer gewinnt. Doch plötzlich ist die wichtige Spielerin Jenny (Eva Bühnen) verschwunden. Marie (Katharina Wackernagel) hat Schuldgefühle, weil ihre übertriebene Überprüfung der Bewerbung dazu führte, dass Jenny von der Reiterstaffel ausgeschlossen wurde. Hat Jenny aus Frust das Weite gesucht?

Auch Heino (Sebastian Schwarz) und die Bewohner von Hengasch sehen es so und machen Marie verantwortlich, falls Hengasch den Pokal nicht gewinnt. Marie muss nun während des Turniers intensiv ermitteln, da sie vermutet, dass hinter Jennys Verschwinden andere, größere Motive stecken. Ausgerechnet Heike Schäffer (Petra Kleinert) leistet ihr dabei wertvolle Hilfe.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Show

In Bocholt-Barlo versammeln sich wieder Prominente aus verschiedenen Bereichen im "Sommerhaus der Stars". Im harten Wettbewerb um den Titel "DAS Promipaar 2024" und ein Preisgeld von 50.000 Euro geraten die Beziehungen der acht Promi-Paare ordentlich ins Wanken. Welches Paar wird den Herausforderungen im "Sommerhaus" am besten standhalten? Welche unerwarteten Bündnisse werden sich bilden?

20:15 Uhr, kabel eins, Das fünfte Element, Fantasyaction

Im Jahr 2259 gelten in New York neben "rechts vor links" auch Verkehrsregeln wie "oben vor unten". Während Taxifahrer und Ex-Geheimdienstler Korben (Bruce Willis) unterwegs ist, stürzt eine schöne Frau durch das Wagendach direkt auf seine Rückbank. Leeloo (Milla Jovovich), verfolgt von der gesamten New Yorker Polizei, hat eine besondere Mission: Sie muss die Welt retten, denn alle 5.000 Jahre öffnet sich das Universum und ermöglicht dem Bösen, alles zu vernichten. Dieser Zeitpunkt ist erneut gekommen…

20:15 Uhr, Tele 5, Slow West, Western

Im amerikanischen Westen des späten 19. Jahrhunderts ist Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) ein Einzelgänger, der aus Schottland aufgebrochen ist, um seine Liebe zu finden. Doch schon bald rettet ihn der schweigsame, aber treffsichere Vagabund Silas (Michael Fassbender) vor einer Gruppe skrupelloser Söldner. Silas bietet Jay an, ihn sicher in den Westen zu bringen. Was Jay jedoch nicht weiß: Auf seine Geliebte und ihren Vater wurde ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Daher sind bald nicht nur Gesetzlose, sondern auch Indianer hinter dem ungleichen Duo her, während sie durch die Prärie und Wälder reisen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Im Namen des Volkes, Krimi

Zwei maskierte Männer überfallen ein Juweliergeschäft, erschießen den Besitzer und nehmen die junge Auszubildende Leonie Seidel (Valerie Sophie Körfer) als Geisel. Das Ermittlerteam wird eingeschaltet. Einer der Täter, Alexander Brösser (Vincent Krüger), konnte durch Fingerabdrücke im Fluchtwagen identifiziert werden. Trotz der Beweise wird Brösser dank Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) überraschend freigesprochen. Kurz darauf wird er tot aufgefunden.