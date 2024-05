Mord mit Aussicht, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Hengasch Zwischenfall": Marie (Katharina Wackernagel, r.) und Jenny (Eva Bühnen) hören zu, während Heino (Sebastian Schwarz) vom Geschehen der vergangenen Nacht berichtet. (cg/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) herrscht Ufo-Alarm in Hengasch. Bei "Sing meinen Song" (VOX) bietet Sänger Emilio seine Lieder zum Tausch an. In "Neben der Spur: Todeswunsch" (3sat) gerät eine Schülerin unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Hengasch Zwischenfall, Krimiserie

Otmar (Bennik Gehring), Mats (Otto Emil Koch) und Leonie (Cara Magdalena Vondey) sehen im nächtlich dunklen Wald einen hellen Strahl am Himmel und entdecken einen großen Krater mit einem metallischen Objekt darin. Im Nu spricht sich dieses Phänomen im Dorf herum; und sofort werden Vorkehrungen gegen eine drohende Alien-Invasion getroffen. Marie (Katharina Wackernagel) kann nur den Kopf schütteln und findet prompt den Rest eines Joints im Wald. Haben sich die Kinder das alles nur eingebildet? Als Marie aber das Objekt mit seltsamen Schriftzeichen selbst entdeckt, taucht plötzlich Marvin Hartwigsen (Stefko Hanushevsky) aus Köln wieder auf, der sie in ihrem Aufklärungsdrang stark ausbremst. Marie muss sich fragen, was der Mann vorhat und was in drei Teufels Namen mit den Dörflern los ist.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musikshow

Emilio, ein aufstrebender Filmstar und Musiker, steht im Mittelpunkt der fünften Folge von "Sing meinen Song" 2024. Seine persönlichen Texte und eindringliche Musik begeistern die anderen Künstler. Emilio erzählt von seiner Herkunft, seinen musikalischen Anfängen und wie er mit Beziehungskrisen und Depressionen umgeht. Der Abend wird zu einem Highlight mit vielen emotionalen Momenten und einer beeindruckenden Performance von Emilio.

20:15 Uhr, ZDF, Terra X History: 75 Jahre Deutschland: Der große Test, Reportage

Deutschland hat Geburtstag! Vor 75 Jahren wird die Bundesrepublik gegründet – und die DDR. Was wissen die Menschen von unserer Geschichte? Mirko Drotschmann fragt nach. Er befragt Menschen auf den Marktplätzen der Republik und bekommt viele zutreffende, aber auch kuriose Antworten zu hören. Er spricht mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an ikonografischen Orten unserer Geschichte und lässt Prominente zu Wort kommen wie den Sänger Peter Maffay, den Liedermacher Wolf Biermann, den Historiker und Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt, Peter Brandt, die Autorin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş, Gabriele von Lutzau, die "Der Engel von Mogadischu" genannt wird, und andere.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Inka Bause präsentiert eine weitere Staffel der weltweiten Liebessuche in "bauer sucht frau international". Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt sind bereit, sich auf das Abenteuer Liebe einzulassen und ihre Seelenverwandten zu finden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, an welchen exotischen und heimischen Orten von Bananenplantagen bis Gemüsegärten diesmal romantische Geschichten entstehen.

20:15 Uhr, 3sat, Neben der Spur: Todeswunsch, Krimi

Der Hamburger Psychiater Johannes "Joe" Jessen (Ulrich Noethen) ist sich nicht sicher, ob er sich ausgerechnet die frühreife Sina Martensen (Mala Emde) als Freundin für seine Tochter Charlotte (Lilly Liefers) wünscht. Doch als sie eines Abends mit blutbefleckter Kleidung bei den Jessens auftaucht, setzt Joe alles daran, dem Mädchen zu helfen. Währenddessen macht die Polizei – allen voran Vincent Ruiz (Juergen Maurer) – im Haus der Martensens eine schreckliche Entdeckung. Sinas Vater Ralf liegt ermordet in Sinas Kinderzimmer.