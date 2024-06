Die Bergretter, Knight and Day, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Die Bergretter: Vierzehn Stufen": Katharina (Luise Bähr, M.), Simon (Ferdinand Seebacher, l.) und Polizist Gert (Martin Leutgeb, r.) haben Jessi und ihre Entführerin entdeckt. (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 06:00 Uhr

Die "Bergretter" (ZDF) müssen eine verschwundene Teamkollegin suchen. Das Erste zeigt die Doku "Europa, die Wahl und wir". In "Knight and Day" (VOX) müssen Tom Cruise und Cameron Diaz vor feindlichen Agenten fliehen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Vierzehn Stufen, Heimatserie

Simon (Ferdinand Seebacher) ist frustriert, denn Jessi (Maxi Warwel) macht aus ihrer Vergangenheit ein Geheimnis. Weder hat sie ihm von ihrem früheren Verhältnis zu Markus (Sebastian Ströbel) erzählt, noch erklärt sie ihm ihre nächtlichen Albträume. Dann verschwindet sie bei einem Einsatz spurlos. Als weder Gert (Martin Leutgeb) noch Simon Jessi erreichen können, machen sie sich gemeinsam mit dem Bergretter-Team auf die Suche nach ihr. Schnell wird klar: Jessi muss entführt worden sein.

20:15 Uhr, Das Erste, Europa, die Wahl und wir, Doku

Bei den EU-Parlamentswahlen am 9. Juni steht Europa vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Die Herausforderungen sind groß: Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise, Klimawandel, Rechtsruck, Inflation, die anstehenden Wahlen in den USA. Mehr denn je ist die EU gefordert, als geschlossene Einheit aufzutreten, wenn sie etwas auf der Weltbühne erreichen will. Markus Preiß, langjähriger ARD-Korrespondent in Brüssel, macht sich auf eine journalistische Reise durch Deutschland, Frankreich, Polen und Litauen. Er will wissen: Was bringt die EU den Menschen? Und mit welchen Erwartungen und Sorgen blicken unsere Nachbarn auf uns?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Inka Bause präsentiert eine weitere Staffel der weltweiten Liebessuche in "bauer sucht frau international". Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt sind bereit, sich auf das Abenteuer Liebe einzulassen und ihre Seelenverwandten zu finden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, an welchen exotischen und heimischen Orten von Bananenplantagen bis Gemüsegärten diesmal romantische Geschichten entstehen.

Video News

20:15 Uhr, VOX, Knight and Day, Actionromanze

Am Flughafen begegnet June (Cameron Diaz) dem smarten Roy (Tom Cruise). Was zunächst nach einem harmlosen Flirt aussieht, entpuppt sich als abgekartetes Spiel: Roy ist ein knallharter Geheimagent – und June bald mittendrin in seiner neuen turbulenten Mission. Während Roy nicht nur das FBI und die CIA, sondern auch die spanische Mafia auf den Fersen ist, macht er June zu seiner Komplizin wider Willen.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Musik-Quiz

Das Musik-Quiz feiert nach knapp 25 Jahren sein Comeback mit Original-Moderator Matthias Opdenhövel. Es wird bunt. Es wird laut. Es wird eine Party. Drei Promi-Duos hören ganz genau hin: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer errät die meisten Songs im Schnelldurchlauf und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Am Ende gewinnt jemand aus dem Zuschauerblock des Sieger-Duos bis zu 25.000 Euro.