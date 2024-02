Germany's next Topmodel, ... TV-Tipps am Donnerstag

Auf ProSieben geht "Germany's next Topmodel" mit einem offenen Casting in die nächste Runde. Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) gibt eine Motorjacht mit zwei Frauenleichen an Bord Rätsel auf. Außerdem heißt es für zwei Promis: "Blamieren oder Kassieren" (RTL).

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

"Germany's next Topmodel" startet mit einer Neuerung: Für die 19. Staffel ruft Weltstar Heidi Klum ganz Deutschland zum offenen Casting nach Berlin. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Einzige Bedingung: Zum Drehstart muss der 18. Geburtstag gefeiert sein. Wer kommt eine Runde weiter und geht auf große "Germany's next Topmodel"-Reise?

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Die toten Frauen von Brac, Krimi

Eine Motorjacht rast in den Kiesstrand von Split. An Bord befinden sich der bewusstlose Skipper Mile (Michelangelo Fortuzzi) und zwei Frauenleichen. Dass die Opfer vor mehr als 48 Stunden erschossen wurden, macht den Vorfall für Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihren Kollegen Emil (Lenn Kudrjawizki) noch rätselhafter. Mile gibt nach dem Aufwachen im Krankenhaus vor, sich an nichts zu erinnern. Plötzlich taucht dessen Vater Zelic (Sascha Geršak) auf, der sich als Polizeichef der Adriainsel Brac vorstellt. Er möchte seinen Sohn inklusive der Leichen mitnehmen – und die Mordkommission heraushalten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Lebenswege, Familienserie

Der Landschaftsarchitekt Dominik Antal (Florian Maria Sumerauer) trennt sich von seiner Frau Lene (Laura Lippmann), weil er sich in seine Kundin Rebecca Weidinger (Lilly Menke) verliebt hat. Dann bricht er mit akuten Unterleibsschmerzen zusammen. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) vermutet mehr als eine Stressreaktion. In seinem Privatleben will der Bergdoktor endlich klare Verhältnisse schaffen und die Beziehung zu Karin Bachmeier nicht länger geheim halten. Doch die ersten Komplikationen lassen nicht lange auf sich warten.

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer blamiert sich? Wer kassiert ab? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton, der in sein legendäres rotes Sakko schlüpft. Zwei Promis treten gegeneinander in einem Quizduell an. In der Finalrunde quizzt ein Gast aus dem Publikum gegen den zuvor siegreichen Promi. Jede richtige Antwort bringt sie oder ihn dem begehrten Gewinn von 10.000 Euro einen Schritt näher.

20:15 Uhr, VOX, The Expendables, Action

Als die "Expendables" (u.a. Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren) von einem mysteriösen Auftraggeber angeheuert werden, um den tyrannischen Diktator des Inselstaates Vilena zu stürzen, klingt es zunächst nach einer Routine-Aufgabe. Doch das ändert sich schnell, als während der Mission alles aus dem Ruder läuft und die Truppe erkennt, dass ihr Auftraggeber ein doppeltes Spiel mit ihnen treibt und sie um ihr eigenes Überleben kämpfen müssen.