Der Amsterdam-Krimi, Lena Lorenz, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Amsterdam-Krimi: Der Dreck der Anderen": Auch privat stehen Soko-Chef Bram de Groot (Fedja van Huêt, l.) und sein Kollege Alex Pollack (Hannes Jaenicke) immer füreinander ein. (hub/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 06:00 Uhr

Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) deckt Kommissar de Groot einen Skandal um giftigen Sondermüll auf. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) hilft einer Schwangeren mit Querschnittslähmung. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht die High Fashion Show im SCS Warehouse an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Der Dreck der Anderen, Krimi

Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und seinem Team wird ein verstörendes Video zugespielt: Auf einer Mülldeponie in Malaysia liegt der tote Körper eines kleinen Jungen zwischen hochgiftigem Sondermüll aus Europa! Die Spur führt zu dem renommierten, in Amsterdam ansässigen Recyclingunternehmen "Golden Wings Logistics", dessen Eigentümerin Laura Lee (Joy Maria Bai) eine wegen ihres sozialen Engagements hochgeachtete Persönlichkeit ist. Ein Vorgehen gegen Lee kann nur mit äußerster Sensibilität erfolgen. Bram de Groot schleust Alex Pollack (Hannes Jaenicke), seinen Spezialisten für Undercover-Aktionen, in das Unternehmen ein.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Harter Bruch, Heimatdrama

Josi Brenner (Muriel Bielenberg) fährt hochschwanger von München nach Hause auf den Brennerhof. Ihr Großvater möchte den Hof gegen ihren Willen verkaufen. Lena Lorenz (Judith Hoersch) steht ihr nicht nur als Hebamme zur Seite. Nach einer Auseinandersetzung mit Andreas Brenner (Miroslav Nemec) und ihrem Ex-Freund Paul Zöller (Ron Helbig) erleidet Josi einen Schwächeanfall. Im Krankenhaus wird eine leichte Blasenentzündung diagnostiziert – nicht selten bei Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Zeit für Haute Couture! Doch zuerst wird ein neues Gesicht für die Unterwäsche-Marke Intimissimi gesucht. Nach dem Motto "Italian Morning" dürfen bei dem Casting acht Models ihr Können unter Beweis stellen und einen Einblick in ihre Morgenroutine geben. Dann kommt die große High Fashion Show im SCS Warehouse. Die Kandidaten präsentieren die opulenten Designs auf dem Catwalk und für die Elimination steht Heidi das internationale Model Winnie Harlow als Gastjurorin zur Seite.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Allgemeinwissensquiz, Show

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidaten dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

Video News

20:15 Uhr, VOX, Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt, Abenteuerkomödie

Bis an den Rand der Welt und darüber hinaus müssen Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) und Captain Barbossa (Geoffrey Rush) segeln, um Jack Sparrow (Johnny Depp) aus dem Land der Toten zurückzuholen. Währenddessen treibt Lord Beckett (Tom Hollander) mit Hilfe von Davy Jones (Bill Nighy) seinen Krieg gegen die Piraten voran. Nur eine einzige, verzweifelte Möglichkeit scheint es zu geben, dem verfluchten Kapitän des Fliegenden Holländers Einhalt zu gebieten. Aber wer wäre schon so verrückt, dieses Wagnis wirklich einzugehen?