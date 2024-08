Nur ein kleiner Gefallen, ... TV-Tipps am Freitag

"Nur ein kleiner Gefallen": Stephanie Smothers (Anna Kendrick, l.) weiß nicht, ob sie Emily Nelson (Blake Lively) noch trauen kann. (hub/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 06:05 Uhr

Eine Bloggerin geht in "Nur ein kleiner Gefallen" (ProSieben) dem Verschwinden ihrer Freundin auf den Grund. Die "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) kümmert sich um eine junge Frau mit Stoffwechselproblemen. In "Zwei gegen die Bank" (arte) wittert eine Taxifahrerin die Chance aufs große Geld.

20:15 Uhr, ProSieben, Nur ein kleiner Gefallen, Thriller

Die alleinstehende Mutter Stephanie Smothers (Anna Kendrick) lebt ein bescheidenes Leben. Als sie die stilvolle und geheimnisvolle Emily (Blake Lively) kennenlernt, ist sie fasziniert und hilft ihr gern mit einem kleinen Gefallen. Doch ist diese Freundschaft wirklich so ehrlich, wie sie scheint? Als Emily plötzlich spurlos verschwindet, kommen Geheimnisse ans Licht, die die Ereignisse in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Was wirklich zählt, Familienfilm

Die romantische Emilia (Lene Oderich) ist eine junge Patientin, die von Nora nach einem kleinen Unfall am Strand behandelt wird. Die 16-Jährige träumt von einer Hochzeit "ganz in Weiß". Dass es bereits einen "Prinzen" (Tristan Göbel) gibt, behält Emilia lieber für sich. Ihre Mutter Astrid (Nele Rosetz) macht sich ohnehin ständig Sorgen um ihre Tochter, die wegen einer chronischen Stoffwechselerkrankung besonders auf ihre Gesundheit achten muss. Als sich Emilias Blutwerte drastisch verschlechtern, versucht Nora, die Ursache für die gefährliche Entzündung herauszufinden.

20:15 Uhr, arte, Zwei gegen die Bank, Komödie

Die Wiener Taxifahrerin Maggy (Daniela Golpashin) steckt in Schwierigkeiten: Ein Kind liegt im Krankenhaus, ein weiteres ist unterwegs, und ihr Ex-Mann, der Vater der Kinder, ist keine Hilfe. Ihr Konto ist leer. Doch dann scheint sich Maggys finanzielle Lage schlagartig zu ändern, als Juliette Koons (Caroline Peters) mit einem schweren Koffer in ihr Taxi steigt. Maggy erfährt über den Polizeifunk, dass diese Juliette Koons von ihrer Arbeitgeberin, der Privatbank Wentenheimer & Söhne, als vermisst gemeldet wurde. Maggy kommt schnell zu dem Schluss: "Wer vermisst wird, ist auch etwas wert" und hofft, durch ihre Informationen über Juliettes Aufenthaltsort Geld zu verdienen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Untiefen, Krimiserie

Auf einem abgelegenen Areal in Köpenick wird ein Richter tot an einer Brücke hängend aufgefunden. Die Pathologin schließt einen Suizid rasch aus. Die Ermittlungen zeigen, dass der Fundort nicht der Tatort ist und das Opfer ertrunken ist. Freund (Seyneb Saleh) und Heffler (Jürgen Vogel) suchen daher nicht nur nach dem Täter, sondern auch nach dem Motiv, warum Thomas Eichler nach seinem Tod an den Pranger gestellt wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, The Tribute – Die Show der Musiklegenden, Musikshow

Nuschelt "Der Udonaut" wirklich wie Udo Lindenberg? Feiern "Vier Gewinnt" genauso wie "Die Fantastischen Vier"? Und schafft es die "The Beatles Revival Band", die Magie der Fab Four auf die Bühne zu bringen? In "The Tribute – Die Show der Musiklegenden" suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Star Conchita Wurst und Panikorchester-Urgestein Bertram Engel die beste Coverband Deutschlands. Der Gewinner darf ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum spielen.