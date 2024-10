Mordsschwestern, Mord oder Watt? , ... TV-Tipps am Freitag

Die "Mordsschwestern" (ZDF) ermitteln nach einer Explosion in Flensburg. In "Mord oder Watt?" (Das Erste) will ein TV-Kommissar den Tod eines Handwerkers aufklären. Außerdem kämpfen die "Avengers" in "Age of Ultron" (ProSieben) gegen einen selbst erschaffenen Feind.

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache: Explosiv, Krimiserie

Bei einer Explosion mitten in Flensburg wird die junge Sozialarbeiterin Yasmin Balthasar (Kathrin Bliemsrieder) getötet. Die Ermittlungen werden zum Wettlauf gegen die Zeit, denn es gibt noch eine zweite Bombe. Durch ihre Recherchen zum Tatort entdecken Feli (Caroline Hanke) und Dusi (Claudiu Mark Draghici) den Ort, an dem der Täter eine Sprengfalle gebaut hat. Viktoria (Lena Dörrie) ermittelt unter Hochdruck, als ihr klar wird, dass Feli einem Hinweis nachgegangen ist, der sie und Dusi in Lebensgefahr gebracht hat. Yasmin Balthasar hatte sich als Sozialarbeiterin dafür eingesetzt, dass "ihre Obdachlosen" ihren Schlafplatz vor der Apotheke, vor der die Bombe explodierte, behalten können. Der Apotheker wollte sie aber loswerden. War Yasmin "nur" ein Zufallsopfer, und mit der Explosion sollten die Obdachlosen vertrieben werden?

20:15 Uhr, Das Erste, Mord oder Watt? Für immer Matjes, Krimikomödie

Ausgerechnet Tim Seebach (Oliver Mommsen) – als der "Lux" weithin bekannter Held einer Krimiserie und auf Heimaturlaub – taucht am Strand auf, als die Chefermittlerin Wiebke Tönnessen (Antonia Bill) mit ihrem Team eine Leiche im Watt untersucht. Es ist der Handwerker Jorg, ein stadtbekannter Womanizer, der demnächst in den Hafen der Ehe einlaufen sollte. Kein polizeiliches Absperrband kann Tim hindern, die Wahrheit ans Licht bringen zu wollen. Zum Leidwesen von Kommissarin Wiebke stürzt sich der "Lux" in die Verbrecherjagd. Seine telegene Spürnase führt ihn zu Jorgs Verlobter, der Fischhändlerin und Austernzüchterin Katharina (Kristin Suckow). Als Tim mithilfe seiner Freundin Hannah (Ulrike C. Tscharre) herausfindet, was der Fall mit einem Preiskrieg im Austernhandel zu tun hat, muss auch Wiebke notgedrungen mit ihrem Pseudo-Kollegen zusammenarbeiten!

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Age of Ultron, Superheldenaction

In einem erbitterten Kampf gelingt es den Avengers, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) und Captain America (Chris Evans), eine Hydra-Festung in Osteuropa zu stürmen und das von Loki (Tom Hiddleston) entwendete Zepter wieder zurück zu erobern. Mithilfe der Macht des Alien-Artefakts wollen Tony Stark und Bruce Banner nun eine Art künstliche Intelligenz namens Ultron erschaffen, die den Weltfrieden sichern soll. Doch der vermeintliche Heilsbringer, der in einem übermächtigen Roboter eine Hülle gefunden hat, stellt sich gegen seine Schöpfer.

20:15 Uhr, arte, Das unsichtbare Mädchen, Krimidrama

Vor elf Jahren verschwand ein Mädchen aus einer kleinen Stadt an der deutsch-tschechischen Grenze. Der Fall hat den pensionierten Kommissar Altendorf (Elmar Wepper) nie losgelassen. Ein aktueller Mordfall bringt ihn mit dem jungen Kommissar Tanner (Ronald Zehrfeld) zusammen. Die beiden nähern sich langsam an und dringen immer tiefer in das Labyrinth der Ereignisse von damals.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Mechanic 2 – Resurrection, Action

Arthur Bishop (Jason Statham), ein Auftragsmörder, der eigentlich im Ruhestand sein wollte, wird zurück ins Geschäft gezogen, als ein früherer Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und mit ihrem Leben bedroht. Er muss wieder in seinen alten Beruf zurückkehren und reist um die Welt, um drei Morde im Auftrag zu begehen und sie wie Unfälle aussehen zu lassen.