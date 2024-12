Verstehen Sie Spaß?, ... TV-Tipps am Freitag

"Verstehen Sie Spaß?": Barbara Schöneberger präsentiert die Show. (hub/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 06:00 Uhr

Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) präsentiert Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera. Der Mord mit einem Schraubendreher beschäftigt die Ermittler in "Jenseits der Spree" (ZDF). Auf Sat.1 präsentieren "Die besten Comedians Deutschlands" ihre größten Lacher.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert in der Weihnachtsausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" zahlreiche neue Streiche mit der versteckten Kamera. Kurz vor Weihnachten lädt sie außerdem viele bekannte Gesichter ein, darunter "Eberhoferkrimi"-Darsteller Simon Schwarz, Schauspieler Manuel Rubey, Detlef Steves, Reiner Calmund, Kerstin Ott, Sophia Flörsch und Christoph Sonntag.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Dunkelfeld, Krimiserie

Simon (Oleg Tikhomirov) entdeckt während seines morgendlichen Laufs einen schwer verletzten Mann. Lennard Gallwitz (Martin Bruchmann) liegt in kritischem Zustand, doch Simons Hilfe kommt zu spät – Lennard stirbt in seinen Armen. Die Ermittler Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) stellen fest, dass das Opfer mit einem Schraubendreher erstochen wurde. Als der Fall eine unerwartete Wendung nimmt, arbeiten sie mit dem Team der Münchner Ermittlerin Vera Lanz (Katharina Böhm) zusammen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Show

Mario Barth, Chris Tall, Mirja Regensburg, Olaf Schubert, Cindy aus Marzahn und weitere Comedy-Stars werfen mit viel Humor einen Blick auf das Jahr 2024. Sie präsentieren Highlights aus ihren aktuellen Programmen, mit den besten Witzen, schärfsten Pointen und größten Lachern.

20:15 Uhr, VOX, Snow White & The Huntsman, Fantasy

Ist Königin Ravenna (Charlize Theron) die Schönste im Land? Ihr magischer Spiegel bestätigt es, doch um ihre Schönheit zu bewahren, benötigt sie das Herz von Schneewittchen (Kristen Stewart). Als sie den Jäger (Chris Hemsworth) beauftragt, Schneewittchen zu töten, entscheidet dieser sich, ihr zu helfen. Gemeinsam mit acht Zwergen ziehen sie in den Kampf gegen die grausame Königin.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – The Hunger Games, SciFi-Actionfilm

In Panem werden jedes Jahr die brutalen "Hungerspiele" abgehalten, eine grausame Erinnerung an den unterdrückten Aufstand der Distrikte durch das Kapitol. Aus jedem Distrikt müssen zwei Kinder an dem tödlichen Wettkampf teilnehmen. Diesmal kämpfen Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) ums Überleben, doch ihr Handeln bringt unvorhersehbare Konsequenzen mit sich.