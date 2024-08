Toni, männlich, Hebamme, ... TV-Tipps am Freitag

"Toni, männlich, Hebamme: Baby im Korb": Toni Hasler (Leo Reisinger) leitet den Daddy-Chor. (hub/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 06:01 Uhr

Ein Findelkind wirbelt das Liebesleben des "Babyflüsterers" Toni Hasler durcheinander (Das Erste). RTL feiert seinen vierzigsten Geburtstag mit dem "großen Jubiläumsquiz" und bei RTLzwei verwandelt sich Ryan Reynolds in "Green Lantern".

20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme: Baby im Korb, Komödie

Kommt der richtige Moment vielleicht doch noch? Der Geburtshelfer Toni Hasler (Leo Reisinger) hofft auf seine Chance bei Luise (Wolke Hegenbarth). Da ihre Beziehung mit Sami (Marcel Mohab) Probleme hat, schöpft Toni Hoffnung. Doch dann taucht ein Baby auf, das die Frauenärztin auf ihrer Türschwelle findet und diskret aufnimmt, und stellt Tonis Pläne auf den Kopf. Überraschenderweise erlebt Toni, dass Luise und Sami als Pflegeeltern wieder zueinanderfinden. Toni beginnt nicht nur wegen seiner schwindenden Hoffnungen, sondern auch aufgrund seiner Überzeugungen nach der Mutter des Kindes zu suchen, bevor Polizei und Jugendamt von dem Findelkind erfahren!

20:15 Uhr, RTL, 40 Jahre RTL – Das große Jubiläumsquiz, Show

RTL feiert seinen vierzigsten Geburtstag! In einer großen Jubiläums-Show treten sechs prominente RTL-Stars in einem Quiz gegeneinander an, begleitet von einem Abend voller emotionaler, skurriler und sportlicher Momente. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit unvergesslichen RTL-Highlights: Wer erinnert sich noch an die Shows der 90er, die ersten Soaps und die Gewinner von Let's Dance? Wer wird sich als Quiz-König des Abends herausstellen? Eine fantastische Zeitreise mit besonderen Überraschungen erwartet die Zuschauer.

20:15 Uhr, RTLzwei, Green Lantern, Superhelden-Actionabenteuer

Hal Jordan (Ryan Reynolds) ist ein draufgängerischer Typ. Sein Privatleben ist, gelinde gesagt, chaotisch. Eines Tages wird der mutige Air-Force-Testpilot als erster Mensch von einem mysteriösen Ring ausgewählt, den Eid der Grünen Laterne abzulegen. Dieser Schwur macht ihn zum Mitglied der sogenannten "Green Lanterns" – einer intergalaktischen Eliteeinheit von Kämpfern hochentwickelter außerirdischer Zivilisationen. Ihr Ziel: Das Universum zu beschützen.

20:15 Uhr, 3Sat, Honecker und der Pastor, Drama

Die Modrow-Regierung bietet dem ehemaligen Diktatorenpaar keinen Schutz. Nur beim evangelischen Pastor Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) und seiner Familie, die wie viele andere unter dem DDR-Regime gelitten haben, finden die Honeckers Zuflucht. Vor dem Pfarrhaus kommt es zu heftigen Demonstrationen, sodass Pastor Holmer und seine Frau sich persönlich den gewaltbereiten Demonstranten entgegenstellen müssen. Der halbherzige Versuch der Modrow-Regierung, das Ehepaar Honecker im März 1990 in einem staatlichen Ferienheim in Lindow unterzubringen, scheitert aufgrund massiver politischer Proteste und tätlicher Angriffe auf die Wagenkolonne.

22:35 Uhr, ProSieben, Central Intelligence, Actionkomödie

Calvin (Kevin Hart) kann seinen Augen kaum trauen, als er seinen früheren Schulkameraden Bob (Dwayne Johnson) wiedertrifft. Bob, früher dick und unsportlich, ist jetzt ein durchtrainierter Muskelprotz und ein Geheimagent in Schwierigkeiten. Bob ist auf der Suche nach einem Verräter innerhalb der CIA und benötigt dafür Calvins Hilfe. Calvin hat keine Ahnung, in welches Abenteuer er sich damit begibt.