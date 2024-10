Mein Kind, Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Montag

"Mein Kind": Niclas (Maximilian Brückner) und Judith (Lisa Maria Potthoff) wollen ihr Kind persönlich in Kiew abholen, nachdem Oksana (Alina Danko, M.) es dort zur Welt gebracht hat. (cg/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 06:00 Uhr

In "Mein Kind" (ZDF) erfüllt sich ein Ehepaar seinen Kinderwunsch über eine ukrainische Leihmutter. Auf VOX steigt das Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen". Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" (Sat.1) wagen zwölf Singles ein Blind Date.

20:15 Uhr, ZDF, Mein Kind, Drama

Judith (Lisa Maria Potthoff) und Niclas (Maximilian Brückner) erfüllen ihren Traum von einem Kind durch eine Leihmutter in der Ukraine. Doch als der Krieg dort ausbricht, sind sie erschüttert. Die Sorge um Oksana (Alina Danko) und das ungeborene Baby wird immer größer. Sie bieten der Leihmutter an, zu ihnen nach München zu fliehen. Einige Tage später steht Oksana, hochschwanger und mit ihrer neunjährigen Tochter, tatsächlich vor ihrer Tür. Aber auch in Deutschland ist die Sicherheit nur von kurzer Dauer. Die Agentur besteht auf die Einhaltung der Verträge und droht mit rechtlichen Konsequenzen, denn Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Das Baby muss in Kiew geboren werden.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Alexander Wolf sorgt im großen Staffelfinale dafür, dass die Löwen nicht im Regen stehen – mit seinem innovativen Regenschirm, der einen integrierten Getränkehalter hat. Der sogenannte Cupbrella schützt nicht nur vor Regen, sondern sorgt auch dafür, dass man immer eine Hand frei hat. "Es regnet, und in der einen Hand halte ich den Schirm, in der anderen mein Getränk. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Shoppen, auf einem Fußballspiel oder Festival – ans Telefon gehen oder jemandem die Hand geben, ist so kaum möglich", erklärt der Gründer das Problem. Den Schirm zwischen Kopf und Schulter klemmen oder den Becher unter den Arm – keine gute Lösung. Doch mit Cupbrella ist das nun kein Thema mehr.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

In dieser Staffel wird das Matching auf neue Weise angegangen. Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst wählen die ersten Paare aus, die laut Tests und Analysen die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft haben. Für die 27-jährige Pia und den 31-jährigen Toni ist der große Tag gekommen. Auch Michelle und Fabian hören: "Du bist dabei!" Die große Überraschung: Noch vor den Hochzeiten lernen die Männer und Frauen sich separat voneinander kennen – das gab es so noch nie!

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Herzlichen Glückwunsch, "Bauer sucht Frau"! Deutschlands beliebteste TV-Romanze feiert mit Inka Bause ihr 20-jähriges Jubiläum. Jahr für Jahr bringt die erfolgreiche RTL-Sendung Gefühle und glückliche Paare zusammen: Beim traditionellen Scheunenfest treffen die Teilnehmer die ersten schüchternen Blicke, während in der Hofwoche die Herzen schon etwas schneller schlagen. Bei einigen führte die Teilnahme sogar zum großen Liebesglück.

22:15 Uhr, ZDF, The Contractor – Spezialeinsatz Berlin, Actionthriller

James (Chris Pine), ein ehemaliger US-Elitesoldat, muss nach einer Knieverletzung die Armee verlassen und steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Um seine Familie zu unterstützen, tritt er einem privaten Söldnerteam bei. Den Job vermittelt ihm sein alter Armeefreund Mike (Ben Foster). Ihr Auftrag führt sie nach Berlin, wo sie im Namen der "nationalen Sicherheit" einen arabischen Wissenschaftler überwachen sollen. Doch der Einsatz läuft schief und plötzlich werden die Jäger selbst zu Gejagten.