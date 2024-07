Wo ist meine Schwester?, ... TV-Tipps am Montag

"Wo ist meine Schwester?": Hauptkommissar und SOKO-Chef Ingo Thiel (Heino Ferch) lässt der Fall der verschwundenen Amelie nicht los. (cg/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 06:00 Uhr

In "Wo ist meine Schwester?" (ZDF) verschwindet eine Frau nach der Geburtstagsparty ihrer Zwillingsschwester spurlos. In "Bis es mich gibt" (ONE) will ein depressiver Entertainer die Bühnen der Welt erobern.

20:15 Uhr, ZDF, Wo ist meine Schwester?, Drama

Amelie (Kristin Suckow) kehrt nach der gemeinsamen Geburtstagsfeier mit ihrer Zwillingsschwester Marie nicht nach Hause zurück und verschwindet ohne jede Spur. Ihr Freund Jonas (Max Hubacher) alarmiert die Polizei. Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) gründet die Soko Amelie. Tage vergehen ohne Hinweise. Dann bemerkt Marie, dass eine auffällige Patchworkdecke aus der Wohnung des Paares fehlt. Für Thiel ist klar: Jonas verheimlicht etwas. Ist er in das Verschwinden seiner Freundin verwickelt?

20:15 Uhr, ONE, Bis es mich gibt, Komödie

Der depressive Entertainer Ricky Sokatoni (Johannes Dullin) möchte die Bühnen der Welt erobern. Sein Problem: Niemand kennt ihn. Seine ehrgeizige Schwester Tanja (Karin Hanczewski) will das ändern. Sie organisiert ein Filmteam, das seinen glamourösen Aufstieg dokumentieren soll. Doch stattdessen treten tiefe Abgründe hinter der Fassade zutage.

20:15 Uhr, kabel eins, Deep Impact, Katastrophenfilm

Als der vierzehnjährige Leo Biedermann (Elijah Wood) der Astronomie-AG seiner High School beitritt, erwartet er keine weltbewegenden Entdeckungen. Eigentlich hofft er nur, dass seine Klassenkameradin Sarah (Leelee Sobieski) ihn bemerkt. Doch durch ein Foto, das er auf einem Ausflug durch sein Teleskop macht, wird er zum Mitentdecker des Kometen Wolf-Biederman, der sich auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befindet.

22:15 Uhr, ZDF, Die Mörder meines Sohnes, Thriller

Nachdem sich sein entfremdeter Sohn vor ihm auf die Gleise gestürzt hat, ermittelt ein U-Bahn-Fahrer die Hintergründe zum Tod des jungen Mannes, der offenbar an einem Überfall beteiligt war. Dabei muss der stoische Einzelgänger eine junge Polizistin auf Distanz halten, die nach einer missglückten Verfolgung der inzwischen untergetauchten Diebesbande ihren eingeschleusten Kollegen und heimlichen Geliebten vermisst.

22:40 Uhr, kabel eins, Killer Elite, Actionthriller

Danny (Jason Statham) hatte seinen Job als Special Agent eigentlich bereits hinter sich gelassen. Doch als sein ehemaliger Mentor und Freund Hunter (Robert De Niro) von einem im Exil lebenden saudi-arabischen Scheich entführt wird, muss Danny auf dessen perfiden Deal eingehen: Hunter kommt nur frei, wenn Danny die drei Mörder zur Strecke bringt, die im Oman-Krieg die Söhne des Scheichs getötet haben. Für Danny beginnt eine erbarmungslose Jagd um die Welt, von Australien über Paris und London bis in den Mittleren Osten, bei der er ein erbittertes Katz- und Mausspiel mit den Mördern und deren gerissenem Anführer erlebt.