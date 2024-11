Erzgebirgskrimi, Schlag den Star, ... TV-Tipps am Samstag

"Erzgebirgskrimi: Mord auf dem Jakobsweg": Die Kommissare Winkler (Kai Scheve) und Szabo (Lara Mandoki) gehen einer Spur nach, die sie zur Reinsdorfer Kirche bringt. (cg/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 08:00 Uhr

Im "Erzgebirgskrimi" (ZDF) geraten Pilger unter Mordverdacht. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) steigen die Ehrlich Brothers in den Ring. Im Duell "Klein gegen Groß" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Mord auf dem Jakobsweg, Krimi

Auf dem Sächsischen Jakobsweg wird der tote Besitzer eines Sägewerks erhängt aufgefunden. Die Ermittler Winkler (Kai Scheve) und Szabo (Lara Mandoki) entdecken bald verdächtige Pilger und zahlreiche mögliche Tatmotive. Schnell stellt sich heraus, dass Matthias Langer (Wanja Mues) nicht durch Suizid gestorben ist, sondern niedergeschlagen und ausgeraubt wurde. Das Erhängen diente lediglich der Vertuschung. Unterstützt von Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) gelingt es den Kommissaren, die 15-jährige Lara (Anna Shirin Habedank) aufzuspüren, die aus ihrem Zuhause geflohen ist, im Wald lebt und Pilger auf dem Weg zwischen Chemnitz und Stollberg bestiehlt.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Heute treten die Ehrlich Brothers, bekannte Magier, gegen die TV-Köche Tim Raue und Alexander Kumptner in bis zu 15 Wettbewerben an. Dabei geht es um Ausdauer, Fitness, Wissen und Geschick. Der Gewinner erhält eine Summe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung, während Ron Ringguth die Geschehnisse kommentiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell, Show

Kai Pflaume lädt erneut zu spannenden Wettkämpfen zwischen jungen Talenten und prominenten Herausforderern ein. Mit dabei sind unter anderem Sängerin Helene Fischer, der Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug, Moderator Johannes B. Kerner, Ingo Zamperoni von den tagesthemen, Schauspieler Hinnerk Schönemann und ein "Let's Dance"-Allstar-Team.

20:15 Uhr, VOX, G.I. Joe – Die Abrechnung, Action

Bei einem hinterhältigen Angriff auf die amerikanische Spezialeinheit "G.I. Joe" werden Duke und weitere Mitglieder der Elitetruppe von ihren eigenen Leuten getötet. Die einzigen Überlebenden sind Roadblock (Dwayne Johnson), Lady Jaye (Adrianne Palicki) und Flint (D. J. Cotrona). Hinter dem Angriff steckt Zartan (Arnold Vosloo), der sich als Doppelgänger des US-Präsidenten ausgibt. Er plant, mit seiner "Cobra"-Einheit die Macht über die Welt an sich zu reißen.

20:15 Uhr, ONE, Die Bestatterin – Der Tod zahlt alle Schulden, Provinzkomödie

Nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter kehrt Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) in das schwäbische Heimatdorf zurück. Gemeinsam mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle) und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott) möchte sie das schlecht laufende Familien-Bestattungsunternehmen weiterführen. Plötzlich ereignen sich zwei unerwartete Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor tötet sich versehentlich bei der Jagd, und Oma Wertbacher stirbt scheinbar an einem Herzinfarkt. Doch wie erklären sich die Würgemale an ihrem Hals?