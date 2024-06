Jim Knopf, Erzgebirgskrimi,... TV-Tipps am Samstag

Jim Knopf, sein Freund Lukas der Lokomotivführer und die Dampflok Emma verlassen die kleine Insel Lummerland. (eyn/spot)

SpotOn News | 15.06.2024, 06:00 Uhr

"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (Sat.1) begeben sich mit der Dampflok Emma auf eine abenteuerliche Reise. Im "Erzgebirgskrimi - Der letzte Bissen" (ZDF) wird ein unbeliebter Richter im Wald erschossen. Außerdem träumt Dakota Johnson in "The High Note" (VOX) von der großen Karriere.

20:15 Uhr, Sat.1, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Abenteuerfilm

Jim Knopf (Solomon Gordon), sein Freund Lukas der Lokomotivführer (Henning Baum) und die Dampflok Emma verlassen die kleine Insel Lummerland und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise. Ihr Weg führt sie ins Reich des Kaisers von Mandala (Kao Chenmin) und auf die spannende Suche nach seiner entführten Tochter Li Si (Leighanne Esperanzate). Gemeinsam wagen sie sich in die Stadt der Drachen, um die Prinzessin zu retten und das geheimnisvolle Rätsel um Jims Herkunft zu lösen.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi – Der letzte Bissen, Krimi

Richter Drösser wird in seinem Jagdrevier tödlich von einer Kugel getroffen. Bekannt für seine harten Urteile und seine Nähe zu den Mächtigen, erkannten Kommissar Winkler (Kai Scheve) und Kollegin Szabo (Lara Mandoki) schnell, dass viele einen Grund hatten, sich an ihm zu rächen. Drösser wurde mit einem historischen Vorderlader erschossen, was das Gerücht aufkommen ließ, dass der legendäre Karl Stülpner – der "Robin Hood des Erzgebirges" – auferstanden sei, um erneut gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu kämpfen.

21:00 Uhr, RTL, Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See, Thriller

Der Polizeipsychologe Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz) verlor vor Jahren seine Frau und seinen Sohn während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff – niemand weiß, was genau passiert ist. Nun wird er wieder auf den Transatlantikliner gerufen, auf dem das Unglück geschehen ist. Es gibt neue Hinweise, die Licht ins Dunkel bringen könnten. Obwohl er nie wieder ein Schiff betreten wollte, muss Martin handeln, als ein vor Wochen verschwundenes Mädchen wieder auftaucht – und den Teddy seines Sohnes bei sich trägt.

Video News

20:15 Uhr, VOX, The High Note – Glaub an deinen Traum, Drama

Maggie (Dakota Johnson) arbeitet hart als Assistentin der weltberühmten Pop-Diva Grace Davis (Tracee Ellis Ross), doch insgeheim träumt sie davon, sich als Musikproduzentin in Hollywood einen Namen zu machen. Ihr Durchbruch scheint zum Greifen nah, als Graces Manager ihr den Auftrag gibt, das neue Comeback-Album zu produzieren. Voller Enthusiasmus stürzt sich Maggie in die Arbeit, gerät dabei aber in Konflikte mit Grace.

20:15 Uhr, ZDFneo, Lakeview Terrace, Thrillerdrama

Chris (Patrick Wilson) und seine schwarze Frau Lisa (Kerry Washington) finden in Lakeview Terrace, Kalifornien, ein neues Zuhause. Doch ihr Glück wird schnell getrübt. Ein erzkonservativer Nachbar macht ihnen wegen ihrer verschiedenen Hautfarben das Leben schwer: Der schwarze Polizist Abel Turner (Samuel L. Jackson), der selbst ernannte Wächter der Gemeinde, schikaniert das Paar. Während Buschbrände auf die Stadt zurollen, eskaliert der Konflikt.