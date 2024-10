Stralsund, Verstehen Sie Spaß?, ... TV-Tipps am Samstag

"Stralsund: Kaltes Blut": Zusammen mit Thorsten Grams (Claudiu Mark Draghici, l.) sucht Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) systematisch die unterirdischen Gänge ab. (cg/spot)

SpotOn News | 12.10.2024, 06:01 Uhr

In "Stralsund: Kaltes Blut" (ZDF) gerät eine Unternehmerfamilie nach einem Mord unter Druck. Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) präsentiert Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera. Bei ProSieben heißt es dagegen wieder "Schlag den Star".

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Kaltes Blut, Krimireihe

Die angesehene Unternehmerfamilie Viet gerät unter enormen Druck. Nachdem ihr Bruder ermordet und Schwiegertochter Irina (Patricia Ivanauskas) entführt wird, zeigt Chefin Anette (Johanna Gastdorf) keine Regung. Hat sie eine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist? Die Ermittler Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) und Karl Hidde (Alexander Held) stoßen bei Anette und ihrem Sohn Oskar (Max Koch) auf Widerstand. Beide hatten kaum Kontakt zum Opfer, und Irina soll angeblich nur verreist sein. Unerwartete Hilfe kommt von BKA-Beamtin Polina Kross (Heike Trinker), die sich nicht nur für die Familie, sondern auch für deren Firmengeflecht interessiert und die Viets schon länger beobachtet.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

"Verstehen Sie Spaß?" meldet sich live auf den Bildschirmen zurück. Barbara Schöneberger präsentiert dem Publikum wieder neue Clips mit versteckter Kamera. Peter Maffay bringt bei seinem Konzert in der Berliner Waldbühne seinen Freund und Kollegen Johannes Oerding in eine unangenehme Lage. Er überredet ihn zu einer waghalsigen Mutprobe: ein Freundschaftstattoo, das von Maffays jüngster Tochter entworfen wurde. Ebenfalls dabei: Starpianist Lang Lang, der sich auf humorvolle Weise einem Hessisch-Kurs von Comedian Martin "Maddin" Schneider unterziehen muss.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Folge treten Max Giesinger und Daniel Donskoy in bis zu 15 spannenden Spielrunden gegeneinander an. Wer zeigt mehr Kampfgeist und körperliche Fitness? Wer hat das nötige Köpfchen und Geschick? Der Sieger gewinnt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Moderiert wird die Show von Matthias Opdenhövel, die Kommentare liefert Ron Ringguth.

20:15 Uhr, VOX, Mr. & Mrs. Smith, Actionkomödie

John (Brad Pitt) und Jane Smith (Angelina Jolie) führen nach außen hin ein unscheinbares Leben als Ehepaar in der Vorstadt. Doch hinter der Fassade verbergen sie ein gefährliches Geheimnis: Beide arbeiten als hochrangige Auftragskiller für rivalisierende Organisationen. Eines Tages bekommen sie den Auftrag, sich gegenseitig auszuschalten, wodurch die Wahrheit allmählich ans Licht kommt. Von nun an sind sie aufeinander angesetzt.

20:15 Uhr, RTL zwei, Kung Fu Panda, Computertrickkomödie

Der tollpatschige Panda Po arbeitet eigentlich im Nudelrestaurant seiner Familie, bis er durch Zufall zum Drachenkrieger ernannt wird und die Ausbildung bei Meister Shifu beginnt. Anfangs widerwillig, entwickelt sich Po schließlich zu einem talentierten Kung-Fu-Kämpfer. Zusammen mit den Furiosen Fünf – Tigress, Crane, Monkey, Mantis und Viper – stellt er sich dem gefährlichen Tai Lung, der aus dem Gefängnis entkommen ist und auf Rache sinnt. Wird Po es schaffen, den Feind zu besiegen?