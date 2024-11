Ein Schritt zum Abgrund, ... TV-Tipps am Samstag

"Ein Schritt zum Abgrund": Jana (Petra Schmidt-Schaller, r.) liebt ihren Mann Christian (Florian Stetter) immer noch. (cg/spot)

SpotOn News | 16.11.2024, 06:00 Uhr

In der Dramaserie "Ein Schritt zum Abgrund" (Das Erste) gerät das Leben einer Ärztin aus den Fugen. Detektiv Wilsberg (ZDF) soll einen Diebstahl nachweisen und in "Yesterday" (VOX) erinnert sich nach einem Stromausfall plötzlich niemand mehr an die Beatles.

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Schritt zum Abgrund: Der Verdacht, Dramaserie

Jana Hansen (Petra Schmidt-Schaller) hat als Ärztin, Ehefrau und Mutter das Leben aufgebaut, das sie sich immer erträumt hat. Mit ihrem Mann Christian (Florian Stetter), für den sie nach Husum gezogen ist, bildet sie ein eingespieltes Elternteam, das sich die Erziehung der zehnjährigen Lotta (Tilda Wunderlich) gerecht teilt. Dass Christian als Projektentwickler oft länger arbeitet als seine Kollegen oder nach abendlichen Treffen mit Kunden auswärts übernachtet, kann er immer überzeugend erklären. Doch als Jana eines Morgens ein blondes Haar an seinem Schal entdeckt, beginnt sie an ihrer bisherigen Gewissheit zu zweifeln.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Unser tägliches Brot, Krimi

Beweise zu finden, gehört für Wilsberg (Leonard Lansink) zum Alltag. Doch Beweise so zu beschaffen, dass sie einen Mitarbeiter als Dieb überführen, ist neu für ihn. Genau das verlangt Fabian Barkland (Laurens Walter), der Haupteigentümer einer traditionsreichen Pumpernickel-Fabrik, vom Münsteraner Privatdetektiv. Tobias Nagel (André Röhner), ein engagierter Betriebsrat, verteidigt die Interessen der Arbeiter. Doch damit macht er sich unbeliebt bei Firmenanwalt Hartmut Niehoff (Juergen Maurer), der im Auftrag von Fabian Barkland dafür sorgen soll, dass der Betriebsrat nicht länger stört.

20:15 Uhr, VOX, Yesterday, Musikkomödie

Für zwölf Sekunden fällt weltweit der Strom aus – danach kann sich niemand mehr an die Beatles erinnern, außer dem erfolglosen britischen Musiker Jack Malik (Himesh Patel), der gerade in einen Busunfall verwickelt wurde! Obwohl die Beatles-Songs anfangs kaum Eindruck machen, steigt Jack dank der alten Hits bald zum Star auf und bekommt sogar die Chance, für Ed Sheeran als Vorband zu spielen. Doch mit dem steigenden Ruhm kommen auch die Schattenseiten des Erfolgs.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt, Spielshow

Der aktuelle Weltmeister Joko Winterscheidt muss seinen Titel in diesem Jahr verteidigen. Dafür schickt er Klaas unter anderem in eine ungarische Mine. Doch auch Klaas hat eine herausfordernde Reiseroute für Joko vorbereitet, die ihn unter anderem in die USA führt. Da er um Jokos Höhenangst weiß, wartet dort ein besonders waghalsiger Stunt in luftiger Höhe.

21:45 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Parkplatz bitte sauber halten, Krimi

Auf einem entlegenen Parkplatz wird der Leichnam eines Professors im Gebüsch entdeckt. Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) beginnen ihre Ermittlungen ohne Zeugen oder konkrete Hinweise. Warum war der Professor überhaupt an diesem Ort? Was zunächst wie ein Raubmord aussieht, stellt sich schnell als Mordfall in der Swingerszene heraus. Doch Linett und Otto stoßen auf eine Mauer des Schweigens, da niemand zugeben will, in jener Nacht auf dem Parkplatz gewesen zu sein.