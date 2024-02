Ostfriesenschwur, Stillwater , ... TV-Tipps am Samstag

In "Ostfriesenschwur" (ZDF) taucht ein Paket mit einem abgetrennten Kopf auf. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. Außerdem macht sich der dunkle Magier Grindelwald in "Phantastische Tierwesen 2" (Sat.1) nach Paris auf.

20:15 Uhr, ZDF, Ostfriesenschwur, Krimi

Ubbo Heide (Kai Maertens), pensionierter Kriminalpolizeichef aus Aurich, erhält ein Paket, in dem sich der abgetrennte Kopf eines ehemaligen Hauptverdächtigen befindet, der jedoch nie verurteilt wurde. Bei genauerer Betrachtung erkennt Ubbo Bernhard Heymann (Klaas Schramm), der vor einigen Jahren im Mordfall seiner eigenen Tochter, der damals sechsjährigen Steffi, verdächtigt wurde. Rupert entdeckt, dass das Paket von einer Frau Mitte 30 versandt wurde, deren Name und Adresse jedoch falsch sind. Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) und Frank Weller (Christian Erdmann) untersuchen den abgetrennten Kopf.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

In der neuesten Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im XXL-Format mit Kai Pflaume treten erneut sechs prominente Kandidaten an, um außergewöhnliche Fragen richtig zu beantworten. Unterstützt werden sie von den erfahrenen Ratefüchsen und Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton. Im ersten Duell treten zwei Männer an, die für ihre Sachkenntnis bekannt sind: Christian Sievers, Moderator des "heute journals" und Ingo Zamperoni, Anchorman der "tagesthemen".

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, Fantasy

Der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass der für tot gehaltene Credence (Ezra Miller) in Paris nach seiner wahren Familie sucht. Auf Wunsch von Dumbledore (Jude Law) reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) hat es auf Credence abgesehen. Werden Dumbledore und seine Verbündeten Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen können oder werden sie selbst in Gefahr geraten?

20:15 Uhr, VOX, Stillwater – Gegen jeden Verdacht, Thriller

Der Bohrarbeiter Bill (Matt Damon) aus Oklahoma reist nach Frankreich, um seiner inhaftierten Tochter beizustehen. Sie wurde des Mordes angeklagt und sitzt seit fünf Jahren im Gefängnis, behauptet jedoch, unschuldig zu sein. Bill versucht, ihre Unschuld zu beweisen, während er mit kulturellen Unterschieden, Sprachbarrieren und seinen eigenen inneren Konflikten kämpft.

20:15 Uhr, Tele 5, Saphirblau, Fantasy-Abenteuer

Gwendolyn Shepherd (Maria Ehrich), eine unfreiwillige Zeitreisende, ist frisch verliebt in die Vergangenheit, was sich als keine gute Idee herausstellt. Sie und Gideon (Jannis Niewöhner) haben jedoch größere Probleme, wie die Rettung der Welt. Zum Glück hat Gwendolyn Ratgeber an ihrer Seite: ihre beste Freundin Leslie, der kleine Wasserspeier Xemerius, der Geist James aus der Schule und ihr Großvater in jungen Jahren, der ihr wichtige Ratschläge aus der Vergangenheit gibt.