50 Jahre Roland Kaiser, ... TV-Tipps am Samstag

Giovanni Zarrella (r.) gratuliert Roland Kaiser (l.) zum 50. Bühnenjubiläum. (cg/spot)

SpotOn News | 24.02.2024, 06:00 Uhr

Im ZDF präsentiert Giovanni Zarrella die Show "50 Jahre Roland Kaiser" mit vielen musikalischen Gästen. Die "Zielfahnder" (Das Erste) müssen den grausamen Tod einer jungen Frau aufklären. Bei "Schlag den Besten" (RTL) kämpfen elf Promis um 10.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF, Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser, Show

Es ist das Schlagerjubiläum des Jahres 2024: Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne und begeistert die Menschen generationenübergreifend mit seiner Musik. Das ZDF widmet der Schlagerlegende aus diesem Anlass eine große Samstagabendshow, präsentiert von Giovanni Zarrella. Gemeinsam mit Roland Kaiser blickt er zurück auf dessen außergewöhnliche Karriere. Zu den Gästen der Jubiläumsshow zählen Freunde und Wegbegleiter wie Maite Kelly, Thomas Anders, Mary Roos, Bülent Ceylan, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Nino de Angelo, Oli.P, Semino Rossi und Kim Fisher.

20:15 Uhr, Das Erste, Zielfahnder – Polarjagd, Thriller

Der tragische Tod einer jungen Frau stellt die Zielfahnder Hanna Landauer (Ulrike C. Tscharre) und Lars Röwer (Hanno Koffler) vor eine schwierige Aufgabe: Sie sind sowohl mit dem Täter Robert Lessing (Mike Hoffmann) als auch mit seinem nächsten, geplanten Opfer vertraut: Anne Herbst (Lisa Wagner), die ältere Schwester der Verstorbenen. Anne lebt unter einer falschen Identität in einer therapeutischen Gemeinschaft in Nordschweden, nahe dem Polarkreis. Hier hat sie sich versteckt, um ihrem Exfreund Robert zu entkommen, der sie nach dem Ende ihrer Beziehung hartnäckig verfolgt und beinahe getötet hatte.

20:15 Uhr, RTL, Schlag den Besten, Spielshow

In der Spielshow "Schlag den Besten" treten elf Prominente in zehn Herausforderungen an, um ihre sportlichen und mentalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jeder Sieg kann ihnen 10.000 Euro einbringen, gefolgt von der schwierigen Entscheidung, das Geld zu behalten oder im Spiel zu bleiben. Die Staffel gipfelt im Finale der vierten Show, wo die zwei Top-Prominenten um den großen Jackpot spielen.

Video News

20:15 Uhr, Sat.1, The Mitchells vs. the Machines, Animationsspaß

Ein entspannter Familienausflug wird zum Kampf ums Überleben: Die Mitchells brechen zu einer Reise nach L.A. auf, da ihre Tochter Katie ihren Traum verwirklichen kann und am kalifornischen Film-College angenommen wurde. Doch die Reise verläuft anders als geplant, als eine Armee von Robotern plötzlich die Kontrolle übernimmt und gegen die Menschheit vorgeht.

21:45 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Mädchenjäger, Krimi

Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) hat beschlossen, neben ihrer Arbeit als Psychiaterin nach zehn Jahren auch wieder als Kriminalpsychologin bei der Polizei in Galway tätig zu sein. Sie ahnt nicht, dass dies zu einem schweren Gewissenskonflikt führen wird, als sie sich um den jungen Nathan Smith (Robert McCormack) kümmert, einen suizidgefährdeten jungen Mann, der mit seiner Familie, den sogenannten Travellers, ohne festen Wohnsitz durch Irland zieht. Nathan ist verliebt in Maggie Dunne (Emma Eliza Regan), eine junge, ehrgeizige Frau, ebenfalls Traveller, die heimlich Psychologie studiert. Beide träumen von einer besseren Zukunft. Doch dann wird Maggie tot aufgefunden, grausam ermordet und wie eine Puppe drapiert.