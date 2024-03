Friesland, Verstehen Sie Spaß?, ... TV-Tipps am Samstag

"Friesland: Sterneduell": Restaurantchefin Claudia Luirs (Adina Vetter) duldet in ihrer Sterneküche keine Anfänger und vor allem keine Spitzel. (cg/spot)

In "Friesland: Sterneduell" (ZDF) gibt eine tiefgefrorene Leiche Rätsel auf. Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) zeigt Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera. Im "Haus der geheimnisvollen Uhren" (VOX) spürt ein Waisenjunge einen gefährlichen Zauber auf.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Sterneduell, Krimikomödie

Im Kühlraum eines Leeraner Sternerestaurants wird Tanja Möppen (Franziska Ferrari) tot aufgefunden. Die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) müssen klären, ob es ein Unfall oder eiskalter Mord war. Restaurantbesitzerin Claudia Luirs (Adina Vetter) und ihr Bruder und Sommelier, Sören Luirs (Simon Zagermann), sind erschüttert. Wer könnte ihrer Souschefin etwas antun wollen? Tanja war bei allen beliebt, nur der konkurrierende Spitzenkoch Florian Oisterkamp (Christian Clauß) hat ihr den Erfolg nicht gegönnt.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Kein Auge bleibt trocken, wenn Barbara Schöneberger wieder die lustigen Filme mit versteckter Kamera präsentiert, bei denen Prominente und Nichtprominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden. Mit dabei sind unter anderem Thomas Gottschalk, Beatrice Egli, Sally Özcan, Stephanie Stumph, Thomas Heinze und Toni Polster.

20:15 Uhr, VOX, Das Haus der geheimnisvollen Uhren, Fantasyabenteuer

Als Lewis' (Owen Vaccaro) Eltern sterben, zieht er zu seinem Onkel Jonathan (Jack Black) in dessen seltsames Haus. Ein Haus, in dem viele Uhren gleichzeitig ticken, Möbel sich bewegen und Bilder sich selbst austauschen – und dann ist da noch die verschrobene Nachbarin Mrs. Zimmermann (Cate Blanchett). Schnell wird Lewis klar, hier ist überall Magie im Spiel und es tobt ein Kampf Gut gegen Böse. Mit Hilfe seines Onkels und der Nachbarin versucht er das drohende Ende der Welt zu verhindern.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Gangster Gang, Animation

Fünf Tiere schließen sich zu einer unschlagbaren Gangster-Gang zusammen und landen einen Coup nach dem nächsten. Bis sie eines Tages bei einem ihrer Raubzüge erwischt werden. Um nicht im Gefängnis zu landen, bleibt den Bösewichten nur eine Wahl: Sie müssen ihr Gangsterleben ein für alle Mal hinter sich lassen. Das fällt dem Team um Mr. Wolf allerdings gar nicht so leicht.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten die Comedians Kaya Yanar und Paul Panzer in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.