Die Flut - Tod am Deich

"Die Flut - Tod am Deich": Iven (Anton Spieker, l.) und Wienke (Philine Schmölzer, M.) treffen auf Ann-Grethe (Janina Stoppe). (cg/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 06:01 Uhr

"Die Flut - Tod am Deich" (Das Erste) erzählt von einer Schicksalsgemeinschaft an der friesischen Nordseeküste. Bei "The Masked Singer" (ProSieben) treten Promis in schrillen Kostümen an. VOX zeigt die Doku "50 Jahre ABBA und das Geheimnis des Schwedenpop".

20:15 Uhr, Das Erste, Die Flut – Tod am Deich, Drama

Eine katastrophale Sturmflut in der Nordsee bringt das kleine Dorf Stegebüll ins Unglück. Einzig Wienke, die junge Tochter des Deichgrafen Hauke Haien (Detlev Buck), übersteht das Unglück und wächst unter einem anderen Namen in einer Einrichtung für betreutes Wohnen auf. Mit 18 Jahren (Philine Schmölzer) beginnt sie ihre Herkunft zu erforschen und findet Iven (Anton Spieker), den einstigen Schützling ihres Vaters, der in der Unterwelt Hamburgs lebt. Aus finanzieller Not heraus nimmt Iven einen riskanten Auftrag an, der ihn mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Die beste, verrückteste Show der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden … Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special, Rateshow

In "Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special" moderiert von Johannes B. Kerner, treten Paare gegen Experten in verschiedenen Wissensgebieten an. Ein Gewinn von 100.000 Euro winkt dem Team, das alle fünf Duelle für sich entscheiden kann. Der Sieger des Doppel-Specials wird am Ende der zweiten Sendung bekannt gegeben. Bei mehreren erfolgreichen Teams entscheidet ein Finalduell über den Champion.

20:15 Uhr, VOX, 50 Jahre ABBA und das Geheimnis des Schwedenpop, Musikdoku

Zum Eurovision Song Contest 2024 in Schweden beleuchtet die Dokumentation das 50-jährige Jubiläum von ABBA's Hit "Waterloo", der den Startschuss für ihre internationale Karriere gab und das Phänomen Schwedenpop einleitete. Die Doku erforscht, wie dieser Musikstil globale Charts eroberte und warum die Musik von ABBA bis heute maßgeblich für diesen Erfolg steht.

22:00 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Mord in St. Petersburg, Politthriller

Ein deutsch-russischer Journalist, Kolja Petrow (Beat Marti), kommt mit seiner Tochter Manja (Rena Harder) aus St. Petersburg am Flughafen BER an. Sie fliehen aus Angst um ihr Leben. Ohne Wissen der Diplomatin Karla Lorenz (Natalia Wörner), einer Jugendfreundin Petrows, wird er von einem russischen Geheimdienstkommando empfangen. Kolja kann noch einen wichtigen Datenstick verstecken und seine Tochter in Sicherheit bringen, bevor er von den Entführern gefasst wird. Die Polizei findet das Mädchen kurz darauf in einem Mietwagen, doch von Petrow fehlt jede Spur.