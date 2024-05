Eurovision Song Contest 2024, ... TV-Tipps am Samstag

"Eurovision Song Contest 2024": Der Sänger Isaak vertritt Deutschland in Malmö. (cg/spot)

SpotOn News | 11.05.2024, 06:00 Uhr

In Malmö steigt das Finale des "Eurovision Song Contest 2024" (Das Erste). Detektiv Wilsbergs (ZDF) Kumpel Ekki gerät unter Mordverdacht. Außerdem muss die Häuptlingstochter "Vaiana" (Sat.1) auf der Insel Motunui eine Hungersnot verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, ESC – Der Countdown, Musikwettbewerb

Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam auf das ESC-Finale einstimmen und es auch zusammen ausklingen lassen. Die ESC-Party steigt vor maritimer Kulisse direkt am Öresund. Barbara Schöneberger begrüßt in den Shows ehemalige ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sowie prominente ESC-Fans aus den drei Ländern.

21:00 Uhr, Das Erste, ESC – Das Finale aus Malmö, Musikwettbewerb

Der 68. Eurovision Song Contest findet im schwedischen Malmö statt, denn im letzten Jahr hat die Sängerin Loreen in Liverpool für Schweden gewonnen. Teilnehmer für Deutschland ist Isaak mit dem Song "Always On The Run". Er hat im deutschen ESC-Finale am 16. Februar die Zuschauerinnen und Zuschauer und eine internationale Jury hinter sich vereinen können.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Datenleck, Krimi

Ein toter IT-Techniker am Aasee bringt Ekki Talkötter (Oliver Korittke) in Bedrängnis. Ekki war zuvor im Büro mit Ralph Fechner (Mirco Kreibich) aneinandergeraten. Nun soll Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) Ekkis Unschuld beweisen. Im Auftrag seines Chefs beaufsichtigt Ekki gerade eine Software-Umstellung im Finanzamt, ganz zum Ärger seiner Kollegin Nora Blum (Friederike Linke), die sich ebenfalls darum beworben hatte. Fechners Tod vorausgegangen waren ein Serverausfall und der Verlust von Geld.

20:15 Uhr, Sat.1, Vaiana, Digitaltrickabenteuer

Vor vielen Jahren stachen die Stammesabkömmlinge der polynesischen Insel Motunui in See, um die Weiten des Ozeans zu erforschen. Doch von diesem Wagemut ist heute nichts mehr zu sehen. Vaiana, die furchtlose Tochter des Stammeshäuptlings, die seit ihrer Kindheit eine besondere Verbindung zum Ozean pflegt, möchte dies ändern. Entschlossen setzt sie die Segel und macht sich auf eine abenteuerliche Reise, bei der sie auf den hochmütigen Halbgott Maui trifft.

20:15 Uhr, VOX, Der Zoowärter, Komödie

Der Tierpfleger Griffin Keyes (Kevin James) ist ein netter Zeitgenosse, der seine Arbeit im Franklin Park Zoo liebt. Er mag die Tiere, hat aber leider kein Glück mit den Frauen. Er beschließt, sich beruflich zu verändern und einen Job zu suchen, der beim weiblichen Geschlecht höher angesehen ist. Das wiederum alarmiert die Tiere des Zoos, die ihren fürsorglichen Wärter auf keinen Fall verlieren wollen. Sie brechen ihren Schweigeschwur und offenbaren ihm, dass sie sprechen können. Mit Tipps für eine erfolgreiche Balz wollen sie ihrem geliebten Pfleger beibringen, das Herz einer Frau zu gewinnen.