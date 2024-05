Wendland, Die Hirschhausen-Show, ... TV-Tipps am Samstag

"Wendland: Stiller und der rote Faden": Jakob Stiller (Ulrich Noethen) und Kira Engelmann (Bettina Burchard) ermitteln in einem Mordfall. (cg/spot)

SpotOn News | 18.05.2024, 06:01 Uhr

In "Wendland: Stiller und der rote Faden" (ZDF) entpuppt sich ein vermeintlicher Wildunfall als Mord. Eckart von Hirschhausen präsentiert die Spielshow "Was kann der Mensch?" (Das Erste). In "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (VOX) reist ein Agentenpaar durch Zeit und Raum.

20:15 Uhr, ZDF, Wendland: Stiller und der rote Faden, Krimi

Ein vermeintlicher Wildunfall auf einer Landstraße wird zum Tatort: Neben einem Keiler liegt ein toter Mann am Fahrbahnrand. Der Mann wurde erstochen, der Keiler überfahren und dann erstochen. Beide waren Einheimische. Der Tote ist Bäckermeister in einem nahe gelegenen Ort. Auf der Suche nach dem Täter stoßen Stiller (Ulrich Noethen) und Kira (Bettina Burchard) in Tatortnähe auf die Jagdschule Wendland. Sowohl einzelne Schüler, als auch der Leiter Raik (Sebastian Hülk) scheinen etwas zu verbergen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?, Wissensshow

Die Show feiert uns Menschen und unsere Fähigkeiten. Moderator Eckart von Hirschhausen zeigt, zu welchen spektakulären Höchstleistungen wir in der Lage sind, welches Wunder in jeder und jedem von uns steckt und er erklärt, warum das so ist. Zugleich müssen prominente Gäste mit eigenem Können in Challenges und Spielen glänzen, und sich damit den Runden-Sieg sichern. Wer gewinnt, der wird belohnt – denn es geht um 20.000 Euro für den guten Zweck!

20:15 Uhr, VOX, Valerian – Die Stadt der tausend Planeten, Sci-Fi-Abenteuer

Im Jahr 2740 sind die Agenten Valerian (Dane DeHaan), ein verwegener Frauenheld, und die selbstbewusste Laureline (Cara Delevingne) im Auftrag der Regierung unterwegs, um die Ordnung im Universum aufrecht zu erhalten. Auf einer Sondermission in der intergalaktischen Stadt Alpha, hier leben Tausende Spezies friedlich zusammen, stößt das Duo auf subversive Kräfte, die nicht nur die Multi-Millionen-Metropole, sondern die gesamte Galaxie in Gefahr bringen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Eine der verrücktesten TV-Shows der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Sat.1, Mulan, Abenteuer

Kriegertochter Hua Mulan (Liu Yifei) verkleidet sich als Mann, um für ihren erkrankten Vater in der Armee zu dienen, als die Rouran in ihr Reich eindringen. Als "Hua Jun" erreicht sie im Krieg viel Beachtung. Als sie jedoch ihr wahres Geschlecht verrät, wird sie verstoßen. Doch dann soll ihr Kaiser getötet werden.