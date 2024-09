Tatort, So weit kommt's noch, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n": Jonas Hauck (Isaak Dentler, h.), Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch). (eyn/spot)

SpotOn News | 29.09.2024, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) erschlägt ein Psychologe eine Ordnungsbeamtin. In "So weit kommt's noch" (ZDF) stellt ein Hilferuf aus Bangladesch das Leben einer Hausfrau auf den Kopf. Bei VOX heißt es dagegen wieder "Grill den Henssler".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n, Krimi

Der 53-jährige Psychologe und Opferbetreuer Tristan Grünfels (Matthias Brandt) arbeitet für die Frankfurter Polizei und steckt in Schwierigkeiten. Immer häufiger hat er Gedächtnislücken, spricht mit sich selbst und verliert zunehmend den Kontakt zu seiner ohnehin zerrütteten Familie. Eines Morgens, als er sich auf den Weg in seine Praxis macht, kommt es zu einem verhängnisvollen Vorfall: Grünfels erschlägt eine Ordnungsbeamtin. Zu allem Überfluss wird er aufgrund eines Missverständnisses der Opferberater für die Angehörigen und begleitet so die Ermittler Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) unfreiwillig bei der Aufklärung des Mordes.

Video News

20:15 Uhr, ZDF, So weit kommt's noch, Komödie

Bärbel (Annette Frier) und Lutz (Henning Baum) sind seit einem Vierteljahrhundert verheiratet. Als Bärbel eines Tages in einem neuen Hemd einen verzweifelten Hilferuf aus Bangladesch entdeckt, ändert sich ihr Alltag radikal. Sie nimmt Kontakt mit dem Mann auf, schickt ihm Geld und beginnt eine heimliche Korrespondenz, die sie vor Lutz verheimlicht. Denn er würde das Ganze als unsinnig abtun. Plötzlich fühlt es sich für Bärbel an, als hätte sie eine Affäre – auch wenn es keine ist. Oder vielleicht doch?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Im "Grill den Henssler Sommer-Special" treten Prominente gegen Steffen Henssler in einem Grillwettbewerb im Freien an. Die Show findet im Elbauenpark Magdeburg statt und wird von Laura Wontorra moderiert. Die prominenten Teilnehmer müssen dabei mehr als nur die klassischen BBQ-Zutaten wie Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten, um die anspruchsvolle Jury zu beeindrucken. Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach entscheiden, wer mit seinen Grillfähigkeiten am meisten überzeugt.

20:15 Uhr, Sat.1, Jumanji: The Next Level, Fantasy

Nach ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer (Alex Wolff), Martha (Morgan Turner), Bethany (Madison Iseman) und Fridge (Ser'Darius Blain) etwas auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als geplant: Spencer wird erneut in das geheimnisvolle Videospiel "Jumanji" hineingezogen. Jetzt müssen seine Freunde ihn retten. Dabei betreten die Spieler ein neues Level voller unbekannter Herausforderungen, die sie meistern müssen, um Spencer aus dem Spiel zu befreien.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?, Show

Joko Winterscheidt muss sich dieses Mal bei "Wer stiehlt mir die Show?" seine Show zurückholen. Tommi Schmitts Herausforderer, die ihm die Position streitig machen wollen, sind zudem Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet") und Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer"). Außerdem gibt es eine unvorhersehbare Wildcard: Ein Zuschauer oder eine Zuschauerin bekommt die Chance, ebenfalls um den Moderationsjob der ProSieben-Show zu kämpfen.