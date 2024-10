Polizeiruf 110, Grill den Henssler , ... TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) wird eine Studentin tot in einem Kanu aufgefunden. Auf VOX heißt es wieder "Grill den Henssler". In "Men in Black: International" (Sat.1) suchen die Spezialagenten einen Verräter in den eigenen Reihen.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Wasserwege, Krimi

In der Nähe von Eberswalde, am Ufer des Finowkanals, wird eine polnische Studentin der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung leblos in einem Kanu entdeckt. Die Ermittlungen führen die Kommissare Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) entlang der alten Wasserstraße. Ihre Spur führt vom Schiffshebewerk in Niederfinow bis zum Hafen von Eberswalde und schließlich zu einem Kanuclub. Dort hat der Professor Milan Günschow (Robert Kuchenbuch) am Vorabend mit seinen Studenten seinen Geburtstag gefeiert – das Opfer Sara war ebenfalls dabei.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Prominente kann Steffen Henssler beim großen BBQ-Wettbewerb im Freien schlagen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird gegrillt, was das Zeug hält. Um die anspruchsvolle Jury zu beeindrucken, reicht es nicht, nur Fleisch, Fisch oder Gemüse zuzubereiten – Kreativität ist gefragt. Wer meistert den Grill am besten und überzeugt Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach?

20:15 Uhr, Sat.1, Men in Black: International, Sci-Fi-Actionkomödie

Die "Men in Black" haben eine neue Mission: Agent M (Tessa Thompson) und Agent H (Chris Hemsworth) sollen den königlichen Abgesandten Vungus (Kayvan Novak) bei seinem Besuch in London beschützen. Doch ein Attentat von zwei geheimnisvollen Zwillingen aus Marrakesch (Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois) kostet Vungus das Leben. Kurz vor seinem Tod übergibt er M einen mysteriösen Stein und warnt sie: Etwas stimmt nicht bei den MIB.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Spinnefeind, Drama

Lilly (Silvana Damm) erbt das Haus ihres Großvaters, jedoch nicht allein. Auch Sylvester (Felix Everding), den sie aus ihrer Jugend kennt, bekommt einen Anteil. Sofort flammt der alte Konflikt aus ihrer Teenager-Zeit wieder auf. Doch es geht nicht nur um ihre rivalisierenden Musikbands von damals – auch alte Wunden und Geheimnisse, insbesondere ihre leidenschaftliche Beziehung vor zehn Jahren, kommen erneut ans Licht.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Nina Chuba die Show?, Show

Finale in der Quizshow, in der Joko Winterscheidt versucht, seinen Moderationsposten zu verteidigen. Denn seine Konkurrenten wollen "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen. Die Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet") hat es geschafft und wird die letzte Folge der Staffel moderieren. Haben Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer"), Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack") oder doch Joko Winterscheidt die Chance auf den finalen Sieg? Hinzu kommt: Ein Zuschauer oder eine Zuschauerin kann ebenfalls mitquizzen und versuchen, die ProSieben-Show zu gewinnen.