Bullyparade, Hustlers,... TV-Tipps am Sonntag

In fünf Segmenten kehren in "Bullyparade - Der Film" Figuren aus der "Bullyparade" zurück, darunter Winnetouch, Sissi und Mr. Spuck. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.06.2024, 06:01 Uhr

Sat.1 lässt mit "Bullyparade - Der Film" beliebte Figuren aus der "Bullyparade" wieder aufleben. "Hustlers" (RTLzwei) entführt Jennifer Lopez in die Welt der Stripperinnen. Zudem klären die Ermittler in "Polizeiruf 110: Für Janina" (Das Erste) den Mord an einem Mädchen auf.

20:15 Uhr, Sat.1, Bullyparade – Der Film, Komödie

In fünf Segmenten kehren beliebte Figuren aus der "Bullyparade" zurück, darunter Winnetouch, Sissi und Mr. Spuck. Der nostalgische Charme zieht sich durch die verschiedenen Episoden: Die Kasirske Brüder reisen mit ihrem Trabi in der Zeit zurück, um den Mauerfall zu verhindern, Winnetouch erlebt romantische Abenteuer und Kork, Spuck und Schrotty von der U.S.S. "Hasselhoff" landen auf dem "Planet der Frauen". Jede Episode mit Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz entfaltet sich dabei in ihrer eigenen Länge und Komik.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Für Janina, Krimi

Ein ungelöster Mordfall, den Kommissar Röder betreut hatte, wird neu aufgerollt. Der damalige Verdächtige wurde freigesprochen. Ein neuer DNA-Test zeigt eindeutig, dass Guido Wachs (Peter Trabner), der damals nicht verurteilt wurde, tatsächlich der Mörder des jungen Mädchens ist. Doch wer einmal freigesprochen wurde, kann nicht ohne weiteres erneut angeklagt werden. Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) setzen alles daran, eine Verbindung zwischen weiteren Morden und Wachs herzustellen, um ihn doch noch hinter Gitter zu bringen.

21:00 Uhr, RTL, Infinite – Lebe unendlich, SciFi-Thriller

Evan McCauley (Mark Wahlberg) hat Erinnerungen an Orte und Ereignisse, die er nie erlebt hat. Zudem besitzt er Fähigkeiten, die er niemals erlernt hat. Eines Tages erklären ihm Fremde, dass diese Erinnerungen aus seinen früheren Leben stammen. Dieses verborgene Wissen in seinem Kopf ist nun von entscheidender Bedeutung, um Menschen aufzuhalten, die die Menschheit auslöschen wollen, um die Wiedergeburt zu verhindern.

20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Fantasyabenteuer

Der junge Arthur (Charlie Hunnam) erlebt im 5. Jahrhundert in England, wie seine königlichen Eltern von dem bösen Vortigern (Jude Law) ermordet werden. In den Straßen aufgewachsen, entwickelt er sich zu einem gerissenen Straßengangster. Eines Tages zieht Arthur das magische Schwert Excalibur aus einem Stein, erkennt seine wahre Identität und begibt sich auf den Weg, um mit einer Gruppe von Rebellen den tyrannischen Vortigern zu stürzen und das britische Volk zu vereinen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hustlers, Kriminalthriller

Abend für Abend strömen die Männer der Wall Street in den angesagtesten Stripclub New Yorks. Ramona (Jennifer Lopez), der Star des Clubs, beherrscht ihren Job perfekt. Als die unerfahrene Destiny (Constance Wu) ins Team kommt, nimmt Ramona sie unter ihre Fittiche. Gemeinsam verdienen sie mehr Geld, als sie sich je erträumt hätten – doch dann trifft der Finanz-Crash von 2008 ein. Der Club bleibt leer. Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew beginnen Ramona und Destiny, ihre ehemaligen Kunden systematisch auszunehmen. Doch bald gerät die Situation außer Kontrolle.